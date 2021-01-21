Кокорин подтвердил свой переход из "Спартака" в "Фиорентину"

Нападающий Александр Кокорин заявил о достигнутой договоренности относительно своего перехода из московского футбольного клуба "Спартак" в итальянскую "Фиорентину".

Кокорин: «я уже практически игрок «Фиорентины», осталось пройти медосмотр». pic.twitter.com/U8UJDT6nS5 — Semen Zigaev (@aladier2) January 21, 2021

"Да, я практически игрок "Фиорентины". Осталось пройти какие-то моменты. Понятно, что самое важное - медицинские тесты. И потом подписать контракт", - сказал Кокорин на видеозаписи, размещенной в микроблоге одного из журналистов "Матч ТВ" в Twitter.

Ранее другой журналист "Матч ТВ" Нобель Арустаян сообщил в своем Telegram-канале, что "Фиорентина" предложила Кокорину контракт на 3,5 года с заработной платой 1,7 миллиона евро в год, что значительно меньше, чем он получает в "Спартаке". Факт переговоров по игроку "РГ" подтвердили и в "Спартаке".

В начале следующей недели 29-летний форвард должен прибыть во Флоренцию и пройти медицинское обследование. Ожидается, что сумма трансфера составит около 4-5 млн евро. При этом "Спартак" значительно разгрузит свою зарплатную ведомость - по условиям договора, Кокорин получает в стане "красно-белых" около трех миллионов евро в год.

Кокорин перешел в "Спартак" в статусе свободного агента летом прошлого года, заключив контракт до 2023 года. В составе москвичей он провел 10 игр и забил 2 мяча, оба из которых - с пенальти. В активе Кокорина 48 матчей и 12 голов за сборную России. Его рыночная стоимость в данный момент составляет 4,5 миллиона евро.