Компания United Airlines подсчитала убытки на фоне пандемии COVID-19

Авиакомпания United Airlines, входящая в число крупнейших в США, за 2020 год понесла убытки в размере 7,1 миллиарда долларов в свете ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом говорят данные отчетности перевозчика.

"По итогам четвертого квартала 2020 года чистые убытки United Airlines составили 1,9 миллиарда долларов, а выручка - 3,4 миллиарда долларов. За весь год убытки компании превысили семь миллиардов долларов", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Пассажирские перевозки значительно сократились в США из-за пандемии. Ведущие американские авиакомпании отправили в неоплачиваемый отпуск десятки тысяч сотрудников. Представители United Airlines полагают, что в первом квартале 2021 года ситуация может несколько стабилизироваться в свете распространения в США вакцины от нового коронавируса.