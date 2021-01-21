КС Молдавии отказался признавать русский как язык межнационального общения

Конституционный суд (КС) Молдавии признал противоречащим конституции закон, в котором русский обозначен как язык межнационального общения. Об этом после заседания суда заявила его председатель Домника Маноле.

"Суд рассмотрел запросы депутатов Октавиана Цыку и Дину Плынгэу, в которых они просили высказаться о законе "О функционировании языков на территории Молдовы", который принял 16 декабря парламент, и признал его не соответствующим конституции. Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения", - сказала Маноле.

По ее словам, конституция Молдавии не содержит понятия "язык межнационального общения", а оспоренный судом закон якобы придавал русскому языку статус, аналогичный статусу государственного языка.

Напомним, что русский язык потерял статус межнационального в 2018 году, когда КС по запросу депутатов выступающей за объединение с Румынией Либеральной партии признал устаревшим закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". По этому закону, принятому еще в 1989 году, молдавский был признан государственным языком республики, а русскому присвоили статус средства межнационального общения.

Однако в декабре прошлого года парламент Молдавии по инициативе социалистов принял новый закон о функционировании языков, в котором русскому языку вновь вернули статус межнационального. Документ обязывал государственные органы и чиновников предоставлять гражданам информацию и на русском тоже. Тогдашний президент страны Игорь Додон подписал закон 18 декабря, за несколько дней до своей отставки. Против инициативы выступили в том числе депутаты от проевропейской Партии действия и солидарности, которая поддерживает нынешнего президента Майю Санду.