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Marvel выпустит новый фильм уже в следующем месяце

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    21.01.2021, 11:47
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

Marvel Studios на официальном сайте анонсировала новый документальный фильм Behind the Mask.

Фото: youtube.com/ Iamricksanchez
Мэтт Дэймон появится в киновселенной Marvel в четвертом "Торе"

Проект расскажет о 80-летней истории создания полюбившихся супергероев и об их пути до создания киновселенной.

Отдельно отмечается, что в Marvel еще с 60-х годов прошлого века "изучали развитие концепции равноправия", а приглашенными гостями выступят писатели и художники, стоящие за появлением таких персонажей, как Черная пантера, Майлз Моралес, Мисс Марвел, Люк Кейдж, Люди Икс, Капитан Марвел и многих других.

Behind the Mask выйдет на стриминговой платформе Disney+ уже 12 февраля.

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