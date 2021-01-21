Marvel выпустит новый фильм уже в следующем месяце

Marvel Studios на официальном сайте анонсировала новый документальный фильм Behind the Mask.

Проект расскажет о 80-летней истории создания полюбившихся супергероев и об их пути до создания киновселенной.

Отдельно отмечается, что в Marvel еще с 60-х годов прошлого века "изучали развитие концепции равноправия", а приглашенными гостями выступят писатели и художники, стоящие за появлением таких персонажей, как Черная пантера, Майлз Моралес, Мисс Марвел, Люк Кейдж, Люди Икс, Капитан Марвел и многих других.

Behind the Mask выйдет на стриминговой платформе Disney+ уже 12 февраля.