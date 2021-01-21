МИД: Россия выступает за продление ДСНВ на пять лет

Россия выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), предпочтительно на пять лет. Об этом говорится сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Со своей стороны выступали и продолжаем выступать в пользу продления ДСНВ, причем с максимально реалистичных позиций", - отмечается в заявлении. В министерстве подчеркнули, что считают возможной пролонгацию договора в том виде, в каком он и был подписан, без каких-либо предварительных условий.

В МИД уверены, что это бы позволило России и США серьезно заняться совместным поиском ответов на те вопросы, которые возникают сейчас в области международной безопасности и стратегической стабильности. При этом сохранялся бы имеющийся уровень транспарентности и предсказуемости в отношении СНВ, а это отвечает интересам безопасности обеих стран и всего мира.

В заявлении отмечается, что российская сторона рассчитывает на конструктивный подход новой американской администрации к ДСНВ. Москва готова к такой работе на принципах равноправия и взаимного учета интересов.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен прокомментировал ДСНВ. По его словам, администрация избранного президента США Джо Байдена будет добиваться продления срока действия договора, и данным вопросом займутся сразу же после инаугурации. О том, что продление ДСНВ отвечает интересам нацбезопасности США заявил и кандидат на пост шефа Пентагона отставной генерал Ллойд Остин. Он выразил уверенность, что Байден думает точно также.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок его действия истекает в феврале этого года. Президент РФ Владимир Путин уже предлагал "без всяких условий" продлить на год срок действия СНВ-3, чтобы провести переговоры по всем параметрам. Глава государства убежден, что нельзя оставить мир без такого фундаментального документа.