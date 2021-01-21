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21.01.2021 17:46
Рубрика: Экономика

Минфин разъяснил изменения по беспошлинному ввозу товаров для физлиц

Текст: Светлана Ментюкова
Предложение о пересмотре порогов для беспошлинного ввоза товаров через границу весом до 10 кг и стоимостью до €50 касается только случаев повторного перемещения в течение одного месяца и затронет багаж, который может провозиться для коммерческого использования. Для единоразового провоза товаров правила не меняются, подчеркивается в сообщении ведомства.

"Действующие нормы ввоза товаров для личного пользования в страны ЕАЭС без уплаты таможенных платежей стали использоваться с нарушениями. Для их пресечения было принято решение с 1 июля 2021 года разрешить повторно в течение месяца ввозить багаж без уплаты пошлины только в том случае, если его вес не превышает 10 кг, а стоимость - €50", - уточняется в сообщении.

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления.
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В Минфине подчеркнули, что для единоразового провоза товаров ничего не изменится - новая норма не затронет граждан, которые ввозят товары для себя. "Речь идет только о том багаже, который перевозится с явным намерением коммерческого использования", - говорится в сообщении.

Там также поясняется, что речь идет о нарушениях, когда под видом товаров для личного пользования ввозится продукция, предназначенная для дальнейшей торговли. "Это касается прежде всего товаров из Китая. Это создает конкурентные преимущества для недобросовестных предпринимателей", - уточняют в ведомстве.

Выявить коммерческое предназначение такого товара, указывается в сообщении Минфина, почти невозможно, поскольку стоимость и вес ввозимого багажа не превышает законодательно закрепленных необлагаемых порогов, а ассортимент подбирается так, чтобы в нем не было товаров одного наименования и размера.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2019 года граждане могут ввозить товары для личного пользования в страны ЕАЭС без уплаты таможенных платежей, если вес багажа не превышает 25 кг, а его стоимость - €500.

Как ранее сообщала "РГ", Минфин РФ предложил с 1 июля снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в течение месяца - до €50 в денежном и 10 кг в объемном выражениях.

Проект решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Экономика ВЭД Правительство Минфин

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