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21.01.2021 08:31
Рубрика: Спорт

Нарушившие протокол COVID-19 российские игроки смогут выйти против "Баффало"

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Nick Wass Фото: AP Photo/Nick Wass
Фото: AP Photo/Nick Wass

Отстраненные от тренировок за нарушение протокола безопасности российские хоккеисты "Вашингтона" смогут принять участие в следующем матче.

Фото: REUTERS
Овечкин забил впервые в новом сезоне

Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, которые были отстранены от участия в тренировках клуба, могут сыграть в следующем матче "Вашингтона", который состоится в ночь на субботу по московскому времени. Об этом сообщает TSN со ссылкой на свой источник в лиге.

Как ранее писала "РГ", российские игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов отстранены от участия в тренировках команды после того, как стало известно, что они нарушили медицинский протокол НХЛ, общаясь без масок в номере отеля. Помимо этого клуб оштрафован на 100 тысяч долларов. В клубе осудили поступок игроков, а Александр Овечкин уже принес публичные извинения за случившееся.

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