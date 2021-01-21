Нарушившие протокол COVID-19 российские игроки смогут выйти против "Баффало"

Отстраненные от тренировок за нарушение протокола безопасности российские хоккеисты "Вашингтона" смогут принять участие в следующем матче.

Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, которые были отстранены от участия в тренировках клуба, могут сыграть в следующем матче "Вашингтона", который состоится в ночь на субботу по московскому времени. Об этом сообщает TSN со ссылкой на свой источник в лиге.

Как ранее писала "РГ", российские игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов отстранены от участия в тренировках команды после того, как стало известно, что они нарушили медицинский протокол НХЛ, общаясь без масок в номере отеля. Помимо этого клуб оштрафован на 100 тысяч долларов. В клубе осудили поступок игроков, а Александр Овечкин уже принес публичные извинения за случившееся.