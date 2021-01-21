ОАЭ зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник V"

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило российскую вакцину против коронавируса "Спутник V" , об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в ОАЭ в рамках ускоренной процедуры на основании результатов фазы III клинических исследований в России с участием более 33 тыс. человек", - заявили в фонде.

"Объединенные Арабские Эмираты стали второй после Палестины страной на Ближнем Востоке, одобрившей применение "Спутника V", и это очень важно, - отметил сегодня на брифинге глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - У ОАЭ одна из лучших систем здравоохранения в мире и очень авторитетный регулятор, решения которого являются определяющими и для других государств региона. Поэтому тот факт что ОАЭ зарегистрировали и намерены закупать нашу вакцину дает основания полагать, что следом присоединятся и другие страны".

По словам Дмитриева, также важно, что в ОАЭ были проведены исследования по эффективности применения нашей вакцины у людей разного этнического происхождения - и результаты были положительные.

"В ОАЭ живет множество людей с разным этническим происхождением, поэтому исследование, которое проходило на базе арабских клиник, было очень важным", - отметил Дмитриев.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.