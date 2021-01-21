РФПИ подтвердил регистрацию вакцины "Спутник V" в Венгрии

Российская вакцина против COVID-19 зарегистрирована в Венгрии. Об этом сообщили 21 января в Фонде прямых инвестиций (РФПИ). Применение вакцины одобрил Национальный институт фармакологии и питания Венгрии (OGYÉI).

Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) - без проведения дополнительного тестирования препарата на территории страны. Эксперты оценивали данные клинических исследований "Спутник V" в России, представленные в пакете документов для регистрации, и провели всестороннюю оценку препарата.

До этого нашу вакцину признали еще в одной европейской стране - Сербии, но она пока не входит в ЕС.

По аналогичной ускоренной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России, Беларуси, Сербии.

"Венгрия - первая страна ЕС, которая оценила преимущества российской вакцины "Спутник V" и одобрила ее применение на своей территории. Это важнейшее решение, которое демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем 90% нашими партнерами в Венгрии". - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.