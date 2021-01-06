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06.01.2021 20:37
Рубрика: В мире

Боливия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Текст: Ирина Невинная
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована еще в одной стране - Боливии. Регистрация прошла по ускоренной процедуре, на основе данных о результатах клинических исследований, проведенных в России. Об этом сообщили сегодня в РФПИ.

Регистрацию провело Государственное агентство по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения (Agencia Estatal De Medicamentos Y Tecnologías En Salud, AGEMED). Вакцина получила одобрение AGEMED без осуществления дополнительных клинических исследований на территории Боливии на основе результатов фазы III клинических исследований в России.

Фото: Jhonander Gamarra / Venezuelan Presidency / AFP
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По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" была зарегистрирована ранее аргентинским регулятором ANMAT 23 декабря 2020 года, уточнили в РФПИ.

Кроме этих двух латиноамериканских стран, разрешение на применение вакцины "Спутник V" выдали регулирующие органы Сербии и Беларуси. В Сербии вакцинация населения началась 6 января 2021 года, в Беларуси - 29 декабря 2020 года.

РФПИ и Главное управление по закупкам и снабжению в сфере здравоохранения (Central de Abastecimiento y Suministros de Salud, CEASS) Боливии договорились о поставках в страну 5,2 млн доз для вакцинации 2,6 млн человек. Поставки будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения страны, прогнозируют в РФПИ.

"Мы высоко ценим партнерство с регулирующими органами Боливии и ожидаем одобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами в Латинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем", - прокомментировал сегодняшнюю новость глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В мире Южная Америка Боливия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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