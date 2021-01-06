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06.01.2021 15:18
Рубрика: В мире

В Сербию поставят 2 млн доз вакцины "Спутник V"

Текст: Ирина Невинная

Вакцинация препаратом "Спутник V" началась сегодня в Сербии - об этом объявили правительство страны и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Они подписали соглашение о поставке в Сербию 2 млн доз вакцины "Спутник V" - этого хватит, чтобы сделать прививки 1 миллиону жителей страны.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Первая партия вакцины была доставлена в Сербию 30 декабря 2020 года. Применение вакцины было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в стране, - подчеркивают в РФПИ.

Кроме того, напомнили в Фонде, в рамках процедуры ускоренной регистрации 23 декабря 2020 года вакцина получила одобрение регулятора Аргентины (ANMAT), также без дополнительных клинических исследований на территории страны - регулятор действовал на основе документов с результатами фазы III клинических исследований в России.

Третья страна, признавшая нашу вакцину, - Беларусь. Министерство здравоохранения Беларуси зарегистрировало "Спутник V" 21 декабря 2020 года, после проведения тестирования на ограниченном числе добровольцев и с учетом данных, полученных при проведении фазы III клинических исследований в России.

Поставки "Спутника V" позволят Сербии диверсифицировать портфель вакцин против коронавируса, - отмечается в сообщении РФПИ. Вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее.

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"Россию и Сербию связывают давние партнерские отношения, и мы поддерживаем решение Правительства страны применить вакцину "Спутник V" для борьбы с коронавирусом", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - Вакцина основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью.

Сербия уже начала вакцинацию населения, и наше соглашение позволит диверсифицировать национальный портфель вакцин, предоставляя дополнительные возможности для увеличения масштабов вакцинации и защиты населения".

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