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15.01.2021 18:39
Рубрика: Экономика

"Спутник V" зарегистрирован в Парагвае

Текст: Ирина Невинная

Министерство здравоохранения республики Парагвай зарегистрировало российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V", сообщил сегодня глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Фото: Ricardo CARVALLO / Bolivian Presidency / AFP
Президент Боливии в числе первых вакцинируется "Спутником V"

Регистрация была проведена по ускоренной процедуре (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства. По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле.

Поставки препарата будут обеспечены благодаря международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

"Регистрация вакцины "Спутник V" в Парагвае демонстрирует рост заинтересованности государств Латинской Америки в безопасной и эффективной российской вакцине против коронавируса. Мы ожидаем, что в ближайшее время "Спутник V" получит одобрение в ряде других государств региона и готовы к расширению партнерств для совместной борьбы с пандемией", - отметил глава РФПИ.

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