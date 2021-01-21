Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов пропустят четыре матча НХЛ

Ранее НХЛ запретила Овечкину, Орлову, Кузнецову и Самсонову тренироваться или принимать участие в матчах из-за нарушения медицинских протоколов и оштрафовала "Вашингтон" на 100 тысяч долларов за нарушение спортсменами протоколов безопасности по борьбе с распространением коронавируса.

"Сожалею о решении провести время с моими одноклубниками в гостиничном номере, а не в районе раздевалки. Сделаю выводы из случившегося", - заявил Овечкин.

Таким образом, россияне не помогут своей команде во встречах с "Баффало" (22 и 23 января) и "Нью-Йорк Айлендерс" (26 и 28 января).