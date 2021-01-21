Песков назвал эффективными меры по ограничению роста цен

Представители СМИ поинтересовались, будут ли расширены меры за счет зерна и макарон, на что Песков переадресовал их в кабмин. "Потому что по поручению президента правительством приняты весьма эффективные энергичные меры по стабилизации ситуации с ценами и осуществляется постоянный мониторинг", - заявил он.

"Профильные министерства и ведомства оперативно реагируют на изменение конъюнктуры", - заверил пресс-секретарь президента. На вопрос, оцениваются ли эти меры как эффективные, он ответил, что безусловно.

"Но ситуация не статична и мировая конъюнктура не статична", - продолжил Песков. "Существуют и сезонные колебания", - напомнил он.

"Главное здесь, как говорил президент, это избежать какого-то выхода амплитуды за пределы допустимого сезонного колебания международной конъюнктуры", - заметил пресс-секретарь главы государства.