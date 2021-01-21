Покупаем Renault Arkana. Плюсы и минусы переднеприводного кроссовера

Поскольку я профессиональный автожурналист, решение купить себе Arkana пришло не на пустом месте, а после знакомства со всеми машинами-"одноклассниками". И вот уже полгода в моем распоряжении находится переднеприводный лифтбек комплектации Style, и ниже - комментарии на основе реального опыта почти каждодневной езды.

Времена, когда компания Renault делала ставку на нашем рынке главным образом на завзятые бюджетники, слава богу, проходят. Arkana - верный тому пример. С одной стороны, "лоукостерные" решения не обошли эту модель стороной. Однако они не определяющие, а можно сказать, идут в довесок.

Возьмем внешность - это без преувеличения европеец, причем стильный. Посмотрите на только что дебютировавший в Европе седан Megan и на Arkana в исполнении для европейского рынка. По экстерьеру все очень похоже. Разве что у "европейцев" дорожный просвет уменьшен на 19 мм, до 186 мм. Но для нас увеличенный клиренс, понятное дело, благо.

Практичность вообще поставлена в Arkana во главу угла, причем почувствовать это вы сможете, заказав машину как минимум в средней, а лучше топовой комплектации. В исполнении Style я не перестаю радоваться, к примеру, настройкам системы бесключевого доступа. Вам не просто не нужно доставать из кармана модную карту-транспондер. Машина определяет ваше приближение и сама разблокирует двери.

И наоборот - просто вышли из салона, и двери автоматически заблокируются. На мой взгляд, это очень круто. Важны и такие вроде бы мелочи, как двери с мощными уплотнителями, которые здесь полностью прикрывают пороги - одежду в слякоть и на проселке при высадке-посадке не испачкаешь.

Фото: Борис Захаров

Отдельная статья - багажник. Именно у переднеприводной модификации он огромен - 508 л против 409 у полноприводной машины. Значения разные, поскольку у версии 4х2 в конструкции задней подвески применена торсионная балка, в то время как у Arkana 4х4 сзади более драйверская, но менее долговечная и более дорогая в ремонте "многорычажка".

Да, при складывании дивана у "переднеприводника" вы получаете между салоном и багажником внушительную ступеньку. Зато можно разместить в отсеке вертикально очень немаленькие (из-за высокого профиля) 17-дюймовые колеса, и пятая дверь без проблем закроется - можно ехать "переобуваться" в шиномонтаж. С полным приводом такой номер не пройдет - там придется складывать диван для увеличения погрузочного пространства.

Красиво, но не идеально

Фото: Борис Захаров

Не секрет, что при разработке интерьера нашей Arkana "реношники" сэкономили - по сути взяли переднюю панель от Duster нового поколения, который вот-вот появится на нашем рынке, и пересадили лифтбеку. Думаю, когда этот народный SUV уже новой генерации наконец дебютирует в России, владельцы Arkana огорчатся - ведь салоны будут практически идентичными.

С другой стороны, лично у меня особых претензий к оформлению интерьера Arkana не имеется. Да, пластик в основном грубоват. Но это компенсировано вкраплениями "дорогих" элементов типа добротной кожаной обшивки руля модных и приятных ощупь крутилок системы климат-контроля, кстати, с цифровыми индикаторами температуры. Но все равно салон, который оформили для Arkana европейского розлива куда красивее - чувство, что нас обделили, присутствует.

Фото: Борис Захаров

8-дюймовый экран медиасистемы Easy Link - отдельная история. Он неплох. Важнее всего, что имеем крупную картинку с камеры заднего вида с траекторными подсказками.

Но изображение кажется чуть мутным, и это не из-за дешевой графики, а из-за применения особого слоя, устраняющего блики. По мне пусть лучше легкая расфокусированность картинки, чем тотальная "слепота" дисплея в лучах солнца. Или, скажем, в сети можно встретить жалобы - мол "мультимедийка" Arkana глючит. Дело совсем не в этом. А в том, что софт мультимедиа обновляется здесь по самым современным канонам - через интернет, или, как сейчас говорят, "по воздуху". Так вот именно в такие моменты экран в салоне попросту гаснет. Что имеем в результате?

Недоступность навигации (в моей машине в "голову" зашиты карты системы TomTom), камеры заднего вида и даже системы выбора режимов движения (а это алгоритмы Eco, Sport и My Sense - в последнем случае можно сконфигурировать настройки рулевого управления и атмосферную подсветку). Управление всеми названными "фишками" реализовано именно через дисплей. Что тут сказать? Renault следовало бы обновлять систему исключительно ночью. Впрочем, по моим наблюдениям, отключения дисплея стали в последнее время очень редкими, если не исчезли совсем. Не понимаю, почему так нельзя было сделать изначально.

Фото: Борис Захаров

Что касается сидений, они вполне хороши - уж куда удобнее чем в Duster текущего поколения. А поскольку руль регулируется в обеих плоскостях на широком плече, устроиться удобно - не проблема. Но есть исключения. Людям выше 185 см на водительском месте, да и сзади будет не очень удобно.

Диапазон продольной регулировки водительского кресла хотелось бы иметь в их случае сантиметров на 5 большим. Ну а сзади "дядям" Степам помешает купеобразная крыша - упрутся в нее затылком. Придерусь также к отсутствию регулируемых воздуховодов на заднем ряду - это прямо-таки очень обидно. Ну и работает принцип или, или. Заполучить сразу и подогрев дивана, и пару слотов на "галерке" нельзя - можете заказать что-то одно из списка. А из важных преимуществ отмечу обширный "зимний пакет". В моей машине обогреваются все сиденья, лобовое и заднее стекла, внешние зеркала и руль.

Оптимальный драйв

Фото: Пресс-служба Renault

То как управляется Arkana, лично у меня вызывает чувство, близкое к восторгу. Если сравнивать с моей предыдущей личной машиной, весьма драйверской (по семейным меркам) Skoda Octavia прошлого поколения, то в обоих случаях речь идет об адекватности, точности реакций на руление, предсказуемости, высокой курсовой устойчивости и, не побоюсь этого слова, какой-то породистостью в повадках.

Конечно, руль "француза" российской сборки "подлиннее" и гораздо легче, а подвеска настроена мягче, чем у "чеха". Соответственно, крены побольше, но никак не глубокие в сравнении с той же Octavia. Ну и ходы подвесок "француза" побольше с расчетом на езду по "пересеченке". Геометрическая проходимость вообще здесь - одно из важнейших преимуществ.

Между тем, плавность хода точно лучше, чем у Octavia, и лишь немногим хуже, чем у упомянутого Duster. В городе я притормаживаю перед "лежачими" и ямами лишь потому, что машина своя, и ее жалко. Но если этого не делать, подвеска Arkana запросто отфильтрует и "мелочевку", и неровности покрупнее. Чтобы заставить амортизаторы замкнуться на отбойники, нужно очень постараться - у меня не получилось ни разу. Словом, соблюден отличный баланс между управляемостью и приспособленностью к далеко не всегда идеальным российским дорогам.

Фото: Борис Захаров

Бензиновый 1,3-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., как известно, совместная разработка инженеров Renault и Daimler - одна из причин, по которой я взял себе этот автомобиль. Эффективная в особенности на "низах" турбина и достойный крутящий момент 250 Нм предопределяют удовольствие от езды. В городе Arkana неизменно живая, бодрая, каждое ускорение доставляет удовольствие.

В спортивном режиме реакции на "газ" заметно обостряются, а руль тяжелеет. Помню, похожий кайф я ловил от опять-таки Octavia с 1,4-литровым 122-сильным бензиновым турбомотором и 6-ступенчатой "механикой". Но моя Arkana вооружена вариатором, которого многие наши соотечественник побаиваются, говоря, что это "не честный гидромеханический "автомат", а эдакая "черная лошадка".

Здесь важно отметить, что вариатор Arkana давно и многократно проверен и, скажем так, закален. Такой же, к слову, устанавливается на новые Nissan X-Trail, Renault Koleos и Mitsubishi Outlander - более крупные SUV, не чурающиеся бездорожья. Среди прочего в сравнении с предшествующими трансмиссиями CVT здесь усилен контроль проскальзывания на старте, и имитируется работа семи виртуальных передач.

И все же, исключительно из перестраховки на бездорожье я свою переднеприводную машину не мучаю, а при старте со светофоров особенно на скользких покрытиях не стараюсь вколотить педаль "газа" в пол, помня, что вариатор - это, что бы ни говорили, не "автомат" в плане ресурса. При этом в городе мне в 90% случаев хватает переднего привода и грамотно работающей системы стабилизации, умеющей прикусывать колесо передней оси.

Фото: Борис Захаров

Важным преимуществом перед полноприводными Arkana, на которых я тоже достаточно много ездил, считаю меньшую нагруженность привода.

Субъективно машина с моноприводом увереннее стартует на сухом асфальте, ускоряется чуть быстрее (по паспорту - на 0,2 с. до "сотни"), да и опять-таки субъективно - ей легче без утяжеляющих конструкцию и крадущих тягу дополнительных элементов трансмиссии.

Сравнивал с пристрастием, и разница, поверьте, чувствуется и по отдаче, и по вибронагруженности. Все в пользу Arkana 4х2. При этом расход "переднеприводника" даже в черте города реально удержать на уровне 8 л/100 км, а на трассе аппетит снижается еще на 2 л.

Одним словом, считаю Arkana 4х2 со старшим 1,3-литровым турбомотором и вариатором хорошим выбором для прогрессивных горожан и дачников из среднего класса. За машину комплектации Style c вышеописанными приятными "фишками" сегодня попросят 1 556 000 рублей, начальная и отнюдь не голая комплектация Drive обойдется в 1 456 000 рублей.