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Рубрика: Власть

Посол РФ: Надеемся, что при Байдене начнется новая глава в отношениях с США

Москва надеется, что с приходом к власти президента США Джозефа Байдена начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. Об этом в четверг заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия-24".

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По его словам, он побывал на инаугурации и внимательно слушал выступление Байдена, особенно в отношении внешней политики, России. "Хочется верить, что с сегодняшнего дня начинается новая глава в развитии Соединенных Штатов Америки и, конечно, что начинается новая глава в развитии российско-американских отношений. По крайней мере, мы неоднократно об этом говорили", - цитирует ТАСС дипломата.

Антонов также рассказал, что российская сторона ознакомились с позициями кандидатов на ключевые посты в администрации Байдена. "Не могу сказать, что много позитивного мы нашли в выступлениях кандидатов на высокие должности в администрации США", - признался посол. При этом он призвал немного подождать, так как одно дело - обещания, выступления на публику, а другое дело - это реальные проблемы, реальная работа.

Напомним, 20 января в США прошла 59-я инаугурация президента. Вступивший в должность 78-летний Джозеф Байден стал самым престарелым в истории президентом США на момент своей присяги. Он уже получил контроль над так называемым "ядерным чемоданчиком". Также присягу принесла 56-летняя вице-президент США Камала Харрис.

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