Постпред РФ в Вене оценил заявление кандидата на пост госсекретаря США о ДСНВ

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал заявление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о намерении продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Как заявил Ульянов в эфире телеканала "Россия-24", уже тот факт, что Блинкен заявил о готовности заняться вплотную продлением договора является позитивным сигналом, который российская сторона приветствует. Постпред РФ также высказал предположение, что США могут вернуться к соглашениям, из которых вышли при Дональде Трампе - ЮНЕСКО, в Совет ООН по правам человека и, "по-видимому, будут предприняты серьезные шаги по возвращению в иранскую ядерную сделку", - цитирует ТАСС. По словам дипломата, на это указывают все заявления представителей команды Байдена.

Накануне на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам выступил Энтони Блинкен, выдвинутый Байденом на пост госсекретаря. Он заявил, что администрация избранного президента США Джо Байдена будет добиваться продления срока действия ДСНВ. Блинкен подчеркнул, что данным вопросом займутся сразу же после инаугурации, поскольку срок действия договора истекает в начале февраля.