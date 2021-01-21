Президент Аргентины привился первым компонентом вакцины "Спутник V"

Президент Аргентины Альберто Фернандес привился первым компонентом российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"Президент Альберто Фернандес получил первую дозу вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что главе государства сделали укол с препаратом "Спутник V" в Национальной больнице имени Алехандро Посадоса в пригороде Буэнос-Айреса.

В пресс-службе уточнили, что Фернандес подтвердил безопасность и эффективность вакцины, а также напомнил, что для него приоритетная задача - добиться, чтобы большинство аргентинцев получили вакцины как можно скорее.

"Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. Ранее Российский фонд прямых инвестиций и правительство южноамериканской республики подписали контракт на поставку 10 миллионов доз препарата. Первая партия в количестве 300 тысяч доз первого компонента прибыла в страну 24 декабря. Уже 29 декабря начали вакцинировать аргентинских медработников. А 20 января минздрав страны разрешил использовать российский препарат для вакцинирования лиц старше 60 лет.