Более 700 тысяч пользователей воспользовались сервисом Russpass за полгода

За шесть месяцев работы туристического сервиса Russpass его услугами воспользовались более 700 тысяч путешественников. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Отметив, что с помощью этого сервиса можно составить маршруты по столице и югу страны, а также по Сибири и Дальнему Востоку. Здесь же можно приобрести авиа- и железнодорожные билеты, забронировать места в отелях, спланировать экскурсии или даже зарезервировать столики в ресторанах.

"Мы запустили сервис прошлым летом, 20 июля. Понятно, что сейчас не самое благоприятное время для поездок. В значительной степени это работа на перспективу. Даже вынужденное затишье на туристическом рынке нужно использовать для повышения своей конкурентоспособности", - пояснила заммэра столицы.

По словам Натальи Сергуниной, современные цифровые инструменты становятся незаменимыми во все большем количестве отраслей, в том числе и в сфере туризма. Именно поэтому Москва вместе с другими регионами России развивает сервис Russpass. На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве с ним подписали 82 региона, а 58 из них уже представили свои туристические программы. Постепенно будут добавлены и остальные.

В период пандемии коронавируса люди во всем мире перешли к постоянному использованию онлайн-сервисов. Пока границы многих стран закрыты, в туротрасли формируется колоссальный отложенный спрос. Как отметили в столичном Комитете по туризму, развитие Russpass позволит Москве и другим городам страны подготовиться, чтобы уверенно конкурировать за турпоток после снятия ограничений на международные поездки.

Кроме того, на портале запустили онлайн-журнал для путешественников Russpass Mag. Здесь можно познакомиться с достопримечательностями России и прочитать советы тревел-блогеров: к примеру, выяснить, где в Москве лучшие виды для фотосессии, или узнать о пяти необычных местах нашей страны, которые привлекают туристов со всего мира.

Самыми популярными среди авторских маршрутов на Russpass стали прогулки по ВДНХ, Парку Горького и "Зарядью". Также пользователи часто выбирают тематические маршруты, которые позволяют познакомиться, например, с историей столичного купечества, определенным архитектурным стилем или пройтись по местам популярных кинофильмов. Интересом у туристов пользовались и региональные предложения, в частности, двухдневные маршруты по Туле, маршруты выходного дня по Ивановской области, а также туры по городу-музею Суздалю.

Сервис работает на двух языках - русском и английском. В перспективе услуги будут доступны и на других языках. Портал создан по инициативе Правительства Москвы. Реализацию проекта курирует городской Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий. Ранее Москва присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям. Это первая глобальная инициатива в области безопасности путешествий на фоне пандемии COVID-19.

Теперь городские туристические компании, агентства, гостиницы и объекты инфраструктуры могут получить специальный знак Safe Travels Discover Moscow. Он означает, что туробъект придерживается всех санитарных норм, действующих в столице, и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о комплексе мер: социальной дистанции, мониторинге состояния здоровья сотрудников, дезинфекции, средствах индивидуальной защиты и других.