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21.01.2021 08:28
Рубрика: Экономика

Более 700 тысяч пользователей воспользовались сервисом Russpass за полгода

Текст: Анна Полтавцева
За шесть месяцев работы туристического сервиса Russpass его услугами воспользовались более 700 тысяч путешественников. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Отметив, что с помощью этого сервиса можно составить маршруты по столице и югу страны, а также по Сибири и Дальнему Востоку. Здесь же можно приобрести авиа- и железнодорожные билеты, забронировать места в отелях, спланировать экскурсии или даже зарезервировать столики в ресторанах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы запустили сервис прошлым летом, 20 июля. Понятно, что сейчас не самое благоприятное время для поездок. В значительной степени это работа на перспективу. Даже вынужденное затишье на туристическом рынке нужно использовать для повышения своей конкурентоспособности", - пояснила заммэра столицы.

Фото: Егор Комаров / РИА Новости
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По словам Натальи Сергуниной, современные цифровые инструменты становятся незаменимыми во все большем количестве отраслей, в том числе и в сфере туризма. Именно поэтому Москва вместе с другими регионами России развивает сервис Russpass. На сегодняшний день соглашения о сотрудничестве с ним подписали 82 региона, а 58 из них уже представили свои туристические программы. Постепенно будут добавлены и остальные.

В период пандемии коронавируса люди во всем мире перешли к постоянному использованию онлайн-сервисов. Пока границы многих стран закрыты, в туротрасли формируется колоссальный отложенный спрос. Как отметили в столичном Комитете по туризму, развитие Russpass позволит Москве и другим городам страны подготовиться, чтобы уверенно конкурировать за турпоток после снятия ограничений на международные поездки.

Кроме того, на портале запустили онлайн-журнал для путешественников Russpass Mag. Здесь можно познакомиться с достопримечательностями России и прочитать советы тревел-блогеров: к примеру, выяснить, где в Москве лучшие виды для фотосессии, или узнать о пяти необычных местах нашей страны, которые привлекают туристов со всего мира.

Самыми популярными среди авторских маршрутов на Russpass стали прогулки по ВДНХ, Парку Горького и "Зарядью". Также пользователи часто выбирают тематические маршруты, которые позволяют познакомиться, например, с историей столичного купечества, определенным архитектурным стилем или пройтись по местам популярных кинофильмов. Интересом у туристов пользовались и региональные предложения, в частности, двухдневные маршруты по Туле, маршруты выходного дня по Ивановской области, а также туры по городу-музею Суздалю.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Сервис работает на двух языках - русском и английском. В перспективе услуги будут доступны и на других языках. Портал создан по инициативе Правительства Москвы. Реализацию проекта курирует городской Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий. Ранее Москва присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям. Это первая глобальная инициатива в области безопасности путешествий на фоне пандемии COVID-19.

Теперь городские туристические компании, агентства, гостиницы и объекты инфраструктуры могут получить специальный знак Safe Travels Discover Moscow. Он означает, что туробъект придерживается всех санитарных норм, действующих в столице, и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о комплексе мер: социальной дистанции, мониторинге состояния здоровья сотрудников, дезинфекции, средствах индивидуальной защиты и других.

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