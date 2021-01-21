Брянского чиновника обвинили в получении взяток песком

Начальнику отдела технадзора из управления автомобильных дорог Брянской области предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму более 770 тысяч рублей, сообщили в управлении СКР по региону.

По версии следствия, с июля по октябрь 2020 года чиновник получал от руководства коммерческих предприятий мзду песком, щебнем и асфальтобетонной смесью за покровительство при исполнении госконтрактов.

- Стройматериалы передавались знакомому чиновника. Преступление выявили сотрудники УМВД по Брянской области, - рассказали в СКР.

Начальнику отдела предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере).