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21.01.2021 21:43
Рубрика: Происшествия

Брянского чиновника обвинили в получении взяток песком

Текст: Антон Валагин (Брянск)

Начальнику отдела технадзора из управления автомобильных дорог Брянской области предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму более 770 тысяч рублей, сообщили в управлении СКР по региону.

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По версии следствия, с июля по октябрь 2020 года чиновник получал от руководства коммерческих предприятий мзду песком, щебнем и асфальтобетонной смесью за покровительство при исполнении госконтрактов.

- Стройматериалы передавались знакомому чиновника. Преступление выявили сотрудники УМВД по Брянской области, - рассказали в СКР.

Начальнику отдела предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взяток в крупном размере).

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