Два дела завели после гибели пациенток в ДТП со "скорой" под Калугой

В Калужской области по факту ДТП с участием машины скорой помощи полиция возбудила уголовное дело по статье "нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств". Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства. Это уже второе уголовное дело, возбужденное после столкновения "неотложки" с грузовиком.

Ранее следователи СУ СКР по региону возбудили дело о безопасности предоставляемых услуг. Его расследованием занимается отдел по расследованию особо важных дел с привлечением следователей-криминалистов.Ситуация взята на контроль прокуратурой.

Машина скорой помощи столкнулась с большегрузом на 245 километре трассы М-3 "Украина". По предварительным данным полиции, водитель "скорой" выехал на "встречку", где и произошла авария.

Две пациентки, которых перевозили из Людиново в Калугу, скончались на месте. В региональном минздраве подтвердили информацию, что одна из погибших женщин была беременна. Травмы также получили фельдшер и водитель скорой помощи. Женщина находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в Сухиническую ЦРБ, куда уже выехала бригада врачей из областной больницы.

Как написал глава региона в соцсети, причиной аварии мог стать "человеческий фактор". По его словам, дорога в том месте, где произошла авария в "нормативном состоянии", водитель же "скорой" пошел на обгон и не справился с управлением. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители.