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21.01.2021 12:40
Рубрика: Культура

Любимова: Смягчение ограничений - долгожданное решение для культуры

Текст: Инга Бугулова
С 22 января в Москве возобновляют свою работу федеральные музеи, музеи-заповедники и библиотеки. Допустимая заполняемость театров и кинотеатров увеличивается с 25 до 50 процентов, при таком же количестве зрителей разрешается проведение зрелищных, выставочных, просветительских и других мероприятий. По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, смягчение ограничений - "долгожданное решение".
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

- Мы обсуждали с московскими властями тот опыт, который уже наработан в части профилактики распространения коронавирусной инфекции, и в текущих условиях он позволит обеспечить посещение учреждений культуры в максимально безопасных условиях, - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Фото: Елена Яковлева
Пиотровский: Люди и музеи в пандемию - как преодолеть страх и найти себя

Уточняется, что музеи и музеи-заповедники, расположенные в столице, смогут принимать посетителей как в здании, так и на своей территории при условии единовременной заполняемости не более 50% от допустимого количества.

Наряду с дистанционным обслуживанием федеральные библиотеки возобновляют прием посетителей в зданиях при условии нахождения в них не более 50% человек от общей вместимости.

Аналогичная заполняемость при проведении мероприятий (до 50 %) устанавливается для театров, концертных залов и кинотеатров. Кроме того, с 22 января возобновляется очная работа детских школ искусств и творческих ссузов.

- Мы приветствуем возвращение наших юных талантов в детские школы искусств. Этот вопрос также детально прорабатывался с нашими коллегами из Департамента культуры Москвы. В адрес министерства приходило множество обращений от родителей по этому поводу, и мы прекрасно понимаем, что дистанционное обучение в сфере творческого образования не может заменить личное общение с педагогом, - подчеркнула глава Минкультуры.

Напомним, новый этап ограничений был введен в середине ноября сроком на два месяца - до 15 января. Позже он был продлен на неделю - до 21 января.

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