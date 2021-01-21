Любимова: Смягчение ограничений - долгожданное решение для культуры

- Мы обсуждали с московскими властями тот опыт, который уже наработан в части профилактики распространения коронавирусной инфекции, и в текущих условиях он позволит обеспечить посещение учреждений культуры в максимально безопасных условиях, - цитирует министра пресс-служба ведомства.

Уточняется, что музеи и музеи-заповедники, расположенные в столице, смогут принимать посетителей как в здании, так и на своей территории при условии единовременной заполняемости не более 50% от допустимого количества.

Наряду с дистанционным обслуживанием федеральные библиотеки возобновляют прием посетителей в зданиях при условии нахождения в них не более 50% человек от общей вместимости.

Аналогичная заполняемость при проведении мероприятий (до 50 %) устанавливается для театров, концертных залов и кинотеатров. Кроме того, с 22 января возобновляется очная работа детских школ искусств и творческих ссузов.

- Мы приветствуем возвращение наших юных талантов в детские школы искусств. Этот вопрос также детально прорабатывался с нашими коллегами из Департамента культуры Москвы. В адрес министерства приходило множество обращений от родителей по этому поводу, и мы прекрасно понимаем, что дистанционное обучение в сфере творческого образования не может заменить личное общение с педагогом, - подчеркнула глава Минкультуры.

Напомним, новый этап ограничений был введен в середине ноября сроком на два месяца - до 15 января. Позже он был продлен на неделю - до 21 января.