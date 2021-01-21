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21.01.2021 21:36
Рубрика: Экономика

Все путем

В этом году откроют семь мини-вокзалов МЦД-4
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 12(8363)
Семь новых мини-вокзалов до конца года появятся на Киевском направлении МЖД, которое частично войдет в состав D4. Как заявил заммэра Максим Ликсутов, жители Новой Москвы смогут безопасно переходить через пути, а население Раменок доберется до Киевского вокзала всего за 15 минут.
Фото: Предоставлено МЖД
В самом "узком" месте МЦД начали укладывать пути

Все эти вокзалы, как уже писала "РГ", строятся по совместной программе РЖД, мэрии и Московской области. Из затрапезных платформ получаются современные станции с кассовыми залами, эскалаторами, лифтами, навесами от непогоды. "Реконструкция действующих и строительство новых станций МЦД формирует облик наземного метро - быстрого и удобного общественного транспорта для Москвы и Подмосковья, - объяснил необходимость проекта мэр Сергей Собянин. - Вместе со станциями оживает и окружающее городское пространство - на месте неопрятных промзон появляются современные жилые кварталы. На месте стареньких автобусных остановок - удобные пересадочные узлы".

В прошлом году, согласно этой стратегии, в Москве и Подмосковье открылось 15 новых вокзалов, из которых 10 - реконструированные, а 5 - совершенно новые. Из самых ярких примеров - станции Санино, Победа, Остафьево. В начале 2021 года этот ряд пополнила Баковка.

"Теперь планируем глобально модернизировать Киевское направление, - очертил перспективы заммэра Максим Ликсутов. - В прошлом году мы там открыли 4 новых станции, а в этом хотим еще 7". Наиболее примечательный проект - мини-вокзал у платформы Аминьевская. Это будет абсолютно новая станция, которую увяжут со строящимся участком Большой кольцевой линии метро. На этой линии Аминьевская станет важнейшим транспортным узлом на въезде в город.

А местные жители благодаря этой станции смогут добраться по "железке" до Киевского вокзала всего за 15 минут. Также новая станция даст связку между двумя соседними районами Раменки и Очаково-Матвеевское - удобный переход через пути, которые сейчас отрезают части города друг от друга.

Модернизацию Киевской "железки" должны заметить и жители Новой Москвы и отдаленных западных районов. Сейчас платформы Кокошкино, Переделкино, Толстопальцево и другие напоминают дикую дачную местность, а ведь территориально это все Москва. Дорогу люди переходят прямо по путям по настилу. Ситуацию изменят подземные пешеходные переходы.

Вместе со станциями оживает и окружающее городское пространство - на месте неопрятных промзон появляют-ся современные жилые кварталы

Сам D4, в состав которого войдут эти станции, запустят только в 2024-м, а мини-вокзалы обещают достроить до конца 2021-го. "Когда запустим четвертый диаметр, пассажиры смогут сразу воспользоваться всей современной инфраструктурой", - подчеркнул Максим Ликсутов.

Как следует из инфографики, D4 должен прилично разгрузить городские вокзалы. У пассажиров будет множество вариантов для пересадки на метро на самом въезде в город: "Солнцево", "Говорово", "Новогиреево". С учетом того, что в Москве анонсирован запуск транспортной системы MaaS, горожане смогут даже сэкономить на проезде. Причем система подберет самые выгодные варианты автоматически.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Сергей Бабкин
В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги" Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

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