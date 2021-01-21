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21.01.2021 15:29
Рубрика: Общество

Вильфанд: Россиянам надо привыкать к аномальной погоде

Текст: Ольга Игнатова
Нормальной погоды будет становиться все меньше и меньше, а вот аномальной - больше, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Причина этому известна - глобальное потепление, отметил он на пресс-конференции. С потеплением климата, подчеркивает синоптик, происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, проще говоря, увеличивается изменчивость погоды. И случается это во все времена года. "Нормальной погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше. Их повторяемость уменьшается", - отметил Вильфанд.

Фото: iStock
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Поэтому россиянам придется привыкать к аномальным погодным явлениям. "К этому надо привыкнуть: увеличение экстремальных событий, вариабельность погоды неизбежна: либо летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо", - пояснил он.

Вот и в ближайшие дни жителей европейской части страны ждет резкое повышение температуры. Так, совсем недавно по ночам стояли 30-градусные морозы, но уже с пятницы начнется оттепель. В Москве днем прогнозируется до плюс 2-3 градусов, на следующей неделе воздух может и еще больше прогреться. Возможны осадки в виде дождя. Из-за этого выпавший в январе снег начнет постепенно таять. Во второй половине марта снега в Москве может совсем не остаться.

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