Вильфанд: Россиянам надо привыкать к аномальной погоде

Нормальной погоды будет становиться все меньше и меньше, а вот аномальной - больше, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Причина этому известна - глобальное потепление, отметил он на пресс-конференции. С потеплением климата, подчеркивает синоптик, происходит увеличение амплитуды погодных характеристик, проще говоря, увеличивается изменчивость погоды. И случается это во все времена года. "Нормальной погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше. Их повторяемость уменьшается", - отметил Вильфанд.

Поэтому россиянам придется привыкать к аномальным погодным явлениям. "К этому надо привыкнуть: увеличение экстремальных событий, вариабельность погоды неизбежна: либо летом очень жарко и засушливо, либо очень холодно и дождливо", - пояснил он.

Вот и в ближайшие дни жителей европейской части страны ждет резкое повышение температуры. Так, совсем недавно по ночам стояли 30-градусные морозы, но уже с пятницы начнется оттепель. В Москве днем прогнозируется до плюс 2-3 градусов, на следующей неделе воздух может и еще больше прогреться. Возможны осадки в виде дождя. Из-за этого выпавший в январе снег начнет постепенно таять. Во второй половине марта снега в Москве может совсем не остаться.