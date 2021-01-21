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21.01.2021 16:20
Рубрика: Экономика

Авиаперевозки для жителей Дальнего Востока субсидируют по 21 маршруту

Текст: Светлана Ментюкова
В перечень субсидируемых направлений авиаперевозок на Дальний Восток и обратно в европейскую часть России войдет 21 наиболее востребованный маршрут. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уточняется, что, в частности, это маршруты в Москву из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского Анадыря, Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы, Якутска.

Фото: istock
В России могут появиться еще две авиакомпании-лоукостера

"Повышение доступности авиаперевозок имеет большое социальное значение для жителей Дальнего Востока. Не менее важно, чтобы авиакомпании позаботились о сервисе и граждане, желающие приобрести авиабилеты по льготным тарифам, смогли сделать это быстро и в комфортных условиях", - подчеркнул министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, слова которого приводятся в сообщении.

Как ранее сообщала "РГ", 21 января премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит еще 5 млрд рублей на субсидирование авиаперевозок для жителей Дальнего Востока. Соответствующее решение принято на заседании кабмина.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минвостокразвития ДФО

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