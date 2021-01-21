В четверг в Чите 2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову, который в октябре 2019 года убил восемь сослуживцев и ранил еще двоих. Его приговорили к 24 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить компенсацию за моральный вред семьям погибших и пострадавших.

Приговор фигурант резонансного дела выслушал спокойно. По словам адвоката Руслана Нагиева, что этот вердикт они, скорее всего, будут обжаловать.

Четверть века в колонии за восемь жизней и двух раненых - много это или мало? По совокупности преступлений Шамсутдинову, в общем-то, грозил пожизненный срок. Но в декабре коллегия присяжных, учтя причины, толкнувшие парня на преступление, признала: он заслуживает снисхождения. А вот сторона потерпевших, напротив, посчитала приговор слишком мягким. "Ну какое ему снисхождение? Он искалечил двоих и забрал жизни у восьми человек. Он хладнокровный убийца", - считает Сергей Шпак, отец раненого солдата Владислава Шпака.

25 октября 2019 года. Смена караула в воинской части N 54160 закрытого городка Горный в Забайкалье. Шамсутдинов заряжает табельное оружие - автомат АК-74М - и приказывает сослуживцам лечь на пол. Шокированные, те подчиняются. Солдат открывает огонь. Целится прямо в головы. Израсходовав первый магазин, присоединяет к автомату второй и продолжает стрелять. Затем проверяет, есть ли живые, и обнаружив таких, стреляет в них еще несколько раз.

Мотивом преступления стала дедовщина. Шамсутдинов рассказал, что ему три дня не давали спать и угрожали окунуть головой в унитаз.