Задержанный на днях бывший первый вице-премьер Мордовии Владимир Мазов заключен в СИЗО. Такое решение вынес Ленинский районный суд Саранска. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств путем мошенничества на 216 миллионов рублей.

Напомним, что Владимир Мазов был задержан 19 января. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ.

Как сообщили в Ленинском райсуде, речь идет о продаже в собственность республики по заведомо завышенной цене непрофильных активов коммерческого банка "МПСБ" - в частности, комплекса "Мордовэкспоцентра".

По версии следствия, инициаторами были председатель правления банка и ее брат - бенефициар. Сделка была проведена под видом реализации инвестиционного проекта "Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия". Мазову инкриминируется то, что он, используя служебное положение, поспособствовал заключению сделки.

В результате комплекс рыночной стоимостью около 50 миллионов рублей был продан региону за 271 миллион рублей. Таким образом было совершено хищение республиканских бюджетных денежных средств в особо крупном размере в сумме более 216 941 000 рублей.

За решеткой 45-летний фигурант громкого коррупционного дела пробудет до марта.

Расследованием занимается второй следственный отдел третьего следственного управления Главного СУ СК Российской Федерации с дислокацией в Нижнем Новгороде.