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20.01.2021 13:30
Рубрика: Происшествия

Первого вице-премьера Мордовии и экс-главу Нацбанка задержали за взятки

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Громкий коррупционный скандал вспыхнул в Мордовии: по подозрению в коррупции задержаны сразу несколько крупных чиновников. Это первый заместитель председателя правительства РМ Владимир Мазов, бывший глава Нацбанка республики Александр Тренькин и депутат Госсобрания Вячеслав Брыков. Стало известно, что Владимир Мазов и вице-премьер правительства РМ Геннадий Комусов лишились своих постов.

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Как сообщил Следственный комитет по региону, бывшему управляющему Отделением Нацбанка по РМ инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

По версии следствия, "благодарность" в 7 миллионов рублей он получил в 2015 году от председателя Совета директоров "Мордовпромстройбанка" (эту должность занимал Вячеслав Брыков). Деньги передавались для того, чтобы глава Нацбанка отозвал предписание по итогам инспекционной проверки: выявленные нарушения грозили банковскими ограничениями с последующим отзывом лицензии. Взятка была замаскирована под сделку о купле-продаже акций коммерческой организации по заведомо завышенной цене.

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- В результате при фактической стоимости акций немногим более 40 тысяч рублей взяткодатели перечислили за них более 7 миллионов рублей, - уточнили в СК РФ по РМ.

Как стало известно "РГ", участником криминальной сделки был и ранее арестованный по подозрению в мошенничестве и преднамеренном банкротстве экс-проректор МГУ Алексей Гришин, который являлся одним из акционеров "Мордовпромстройбанка". Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Кроме того, по предварительной версии, Гришин и его бывший компаньон Михаил Иоффе передали первому вице-премьеру Владимиру Мазову взятку в 10 миллионов рублей. Этим делом занимается Главное Следственное управление СК России в Нижнем Новгороде.

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