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Рубрика: Происшествия

В Саранске экс-проректору МГУ Гришину заменили СИЗО на домашний арест

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Арестованный по подозрению в мошенничестве, даче взятки и преднамеренном банкротстве бывший проректор МГУ им. Ломоносова Алексей Гришин вышел из СИЗО: суд заменил ему содержание под стражей на домашний арест. Такое решение было вынесено по ходатайству следствия: обвиняемый полностью признал свою вину и дал изобличающие показания как на себя, так и на других фигурантов резонансного дела.

Об этом сообщил Ленинский районный суд столицы Мордовии.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Как уже писала "РГ", 4 августа 45-летний Алексей Гришин - сын бывшего ректора РЭУ им. Плеханова Виктора Гришина, ранее возглавлявший Самарский минстрой - был задержан в Москве в ходе совместной операции сотрудников регионального СК, МВД и спецподразделения Росгвардии. Подозреваемый был доставлен в Саранск, где суд заключил его под стражу.

В столице Мордовии Алексей Гришин являлся соучредителем коммерческой организации "Инвест-Альянс", в состав которой входила и компания "СДС-Управление строительства". По данным следствия, с января 2018-го по декабрь 2019 года обвиняемый вместе с исполняющим обязанности директора "СДС-Управление строительства" при содействии еще одного соучастника совершили преднамеренное банкротство компании. При этом кредиторам был причинен ущерб на сумму более 182 миллионов рублей.

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Кроме того, Алексею Гришину инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных на строительство двух объектов в Саранске - Республиканского перинатального центра и стадиона водных видов спорта. Ущерб, нанесенный республиканской казне, превысил 4 миллиона рублей.

Еще два эпизода из уголовного дела экс-проректора связаны с коррупцией. По версии следствия, обвиняемый вместе с директором "СДС-Управление строительства" передали начальнику ГКУ "Управление капитального строительства Республики Мордовия" взятки в виде имущества и оказания ремонтных и строительных услуг на общую сумму около 2,5 миллионов рублей. Это был "подарок" за лоббирование интересов компании при заключении государственных контрактов.

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30 сентября срок содержания под стражей Алексею Гришину был продлен до 4 января 2021 года. Однако 14 октября суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК РФ по РМ об изменении меры пресечения.

Обвиняемый освобожден из-под стражи в зале суда. Под домашним арестом он будет находиться до 18 января 2021 года.

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