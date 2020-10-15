В Саранске экс-проректору МГУ Гришину заменили СИЗО на домашний арест

Арестованный по подозрению в мошенничестве, даче взятки и преднамеренном банкротстве бывший проректор МГУ им. Ломоносова Алексей Гришин вышел из СИЗО: суд заменил ему содержание под стражей на домашний арест. Такое решение было вынесено по ходатайству следствия: обвиняемый полностью признал свою вину и дал изобличающие показания как на себя, так и на других фигурантов резонансного дела.

Об этом сообщил Ленинский районный суд столицы Мордовии.

Как уже писала "РГ", 4 августа 45-летний Алексей Гришин - сын бывшего ректора РЭУ им. Плеханова Виктора Гришина, ранее возглавлявший Самарский минстрой - был задержан в Москве в ходе совместной операции сотрудников регионального СК, МВД и спецподразделения Росгвардии. Подозреваемый был доставлен в Саранск, где суд заключил его под стражу.

В столице Мордовии Алексей Гришин являлся соучредителем коммерческой организации "Инвест-Альянс", в состав которой входила и компания "СДС-Управление строительства". По данным следствия, с января 2018-го по декабрь 2019 года обвиняемый вместе с исполняющим обязанности директора "СДС-Управление строительства" при содействии еще одного соучастника совершили преднамеренное банкротство компании. При этом кредиторам был причинен ущерб на сумму более 182 миллионов рублей.

Кроме того, Алексею Гришину инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных на строительство двух объектов в Саранске - Республиканского перинатального центра и стадиона водных видов спорта. Ущерб, нанесенный республиканской казне, превысил 4 миллиона рублей.

Еще два эпизода из уголовного дела экс-проректора связаны с коррупцией. По версии следствия, обвиняемый вместе с директором "СДС-Управление строительства" передали начальнику ГКУ "Управление капитального строительства Республики Мордовия" взятки в виде имущества и оказания ремонтных и строительных услуг на общую сумму около 2,5 миллионов рублей. Это был "подарок" за лоббирование интересов компании при заключении государственных контрактов.

30 сентября срок содержания под стражей Алексею Гришину был продлен до 4 января 2021 года. Однако 14 октября суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам СУ СК РФ по РМ об изменении меры пресечения.

Обвиняемый освобожден из-под стражи в зале суда. Под домашним арестом он будет находиться до 18 января 2021 года.