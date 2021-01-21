Новости

Первый на Чукотке приют для животных открыли на "дальневосточном гектаре 11:25
Россия передаст Киргизии 500 тысяч доз вакцины "Спутник V" 11:24
Минприроды в этом году принесет в бюджет 122 млрд рублей 11:21
Петербуржцев предупредили о сильном снегопаде 11:14
Оперштаб: Еще 5220 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:08
В Прикамье возбудили дела из-за плохого отопления домов в морозы 11:05
Увеличена квота на импорт в Россию турецких томатов 11:02
Составлен рейтинг популярных перелетов из Москвы 11:01
Одесский магазин закрылся из-за языкового скандала и угроз националистов 10:49
Минздрав изменил требования к хранению вакцины "Спутник V" 10:46
В Башкирии муж учительницы ударил мальчика за плохое поведение в школе 10:38
Более 1 миллиона аргентинцев записались на вакцинацию "Спутником V" 10:34
На фрегат "Адмирал Головко" погрузили отечественные газовые турбины 10:34
В РФ зафиксировали наплыв фейковых сайтов по продаже вакцин от COVID-19 10:24
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с автобусом в Подмосковье 10:17
В Киргизии определились с датой инаугурации нового президента 10:10
Старинный город в Пермском крае получил статус достопримечательности 10:08
В Петербурге впервые за 1,5 года прошел развод почетного караула ЗВО 09:58
В Эстонии после первой прививки Pfizer заболели 14 медиков 09:45
Расстрелявший сослуживцев срочник получил 24,5 года колонии 09:45
В Москве откроются музеи, библиотеки и выставочные залы 09:42
Более 3 тысяч лифтов заменят в Москве в этом году 09:40
Московские колледжи и учреждения допобразования возвращаются с дистанционки 09:30
Удаленку и домашний режим в Москве продлили для защиты горожан из групп риска 09:23
В Подмосковье автобус врезался в кинотеатр 09:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
Горячая линия: как новые санитарные нормы изменят жизнь школ
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
На лекарства от ковида выделят еще 2,7 млрд рублей
Вакцина "Спутник V" подана на регистрацию в ЕС
Вакцина "Спутник V" подана на регистрацию в ЕС
21.01.2021 11:05
Рубрика: Происшествия

В Прикамье возбудили дела из-за плохого отопления домов в морозы

Текст: Константин Бахарев

В Пермском крае возбудили уголовные дела по фактам понижения температуры в жилых домах Красновишерска в январе этого года. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В мэрии Якутска начались следственные действия в отношении подрядчика

Следственный комитет возбудил дела по статье 293 УК РФ (халатность) и 293 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Напомним, что в середине января в Красновишерске две котельные понизили температуру теплоносителя, из-за чего в жилых домах и школах стало очень холодно. В эти дни как раз ударили морозы ниже тридцати градусов. Занятия школьников были отменены. После ремонта котельных в части домов восстановилась нормальная температура. Реконструкция отопительных систем продолжается, она должна быть окончена к началу февраля.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 21 887 случаев COVID-19 в 85 регионах
Главное о первых президентских указах Джозефа Байдена
МИД: Россия выступает за продление ДСНВ на пять лет
В РФ зафиксировали наплыв фейковых сайтов по продаже вакцин от COVID-19
Выявлен новый путь попадания коронавируса в легкие
Как можно следить за человеком через смартфон
В КоАП предложено ввести штрафы за жестокое обращение с животными