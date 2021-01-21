В Прикамье возбудили дела из-за плохого отопления домов в морозы

В Пермском крае возбудили уголовные дела по фактам понижения температуры в жилых домах Красновишерска в январе этого года. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Следственный комитет возбудил дела по статье 293 УК РФ (халатность) и 293 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Напомним, что в середине января в Красновишерске две котельные понизили температуру теплоносителя, из-за чего в жилых домах и школах стало очень холодно. В эти дни как раз ударили морозы ниже тридцати градусов. Занятия школьников были отменены. После ремонта котельных в части домов восстановилась нормальная температура. Реконструкция отопительных систем продолжается, она должна быть окончена к началу февраля.