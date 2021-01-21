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21.01.2021 17:37
Рубрика: Происшествия

В Ульяновской области два экс-министра осуждены за бюджетные хищения

Текст: Анна Шепелева

В четверг вынесен приговор по резонансному уголовному делу о мошенничестве и хищении крупными ульяновскими чиновниками, в том числе двумя экс-министрами, бюджетных средств - более 11,5 миллиона рублей. Об этом сообщила прокуратура региона.

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По делу о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере проходило пятеро фигурантов. В 2016 и 2017 годах областной министр здравоохранения, руководитель профильного комитета регионального Заксобрания, а также гендиректор "УльяновскФармация" и ее зам организовывали электронные аукционы на поставку медицинского кислорода. Во всех выигрывало вышеупомянутое АО. По итогам торгов главврачи лечебных учреждений региона вынуждены были заключать госконтракт по завышенным ценам исключительно с "УльяновскФармация".

Когда был назначен новый министр, обкатанная схема продолжила работать по март 2018 года. Ее практиковали для закупок медицинских изделий для хирургии и реанимации, а также дезинфицирующих средств.

Высокопоставленных злоумышленников, выяснило следствие, интересовала разница в цене. Члены группы похищали ее и тратили на себя. В итоге региональному бюджету причинили ущерб на сумму более 11,5 миллиона рублей.

Все члены группы признаны судом виновными в крупном мошенничестве по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. Экс-депутат и один из бывших министров приговорены к 5 и 4 годам колонии общего режима. Они также заплатят штрафы - один миллион и 700 тысяч рублей. Второй экс-министр, бывший гендиректор "УльяновскФармация" и ее зам получили 2,5, 3,5 и 4 года лишения свободы условно. Их оштрафовали на суммы - от 200 до 800 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область

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