В Омске совершил аварийную посадку самолет с женихом и невестой

В Омске влюбленная пара потребовала провести проверку деятельности местного предпринимателя, организовавшего для горожан романтические прогулки на самолете.

Как выяснилось, пилот испортил сюрприз, который омич решил устроить для своей девушки. Жених планировал вручить кольцо и сделать любимой предложение на высоте - пролетая над городом. Он заключил через агентство по реализации услуг договор на выполнение прогулочного полета на самолете с посадочной площадки "Поповка". Но что-то пошло не так.

- Указанный полет с двумя пассажирами на борту был осуществлен на воздушном судне авиации общего назначения "C-210F", - сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. - После чего самолет совершил вынужденную посадку на территорию посадочной площадки "Поповка" из-за невыпуска одной из стоек шасси.

В результате жесткой посадки самолет повредил воздушный винт и фюзеляж. Пассажиры не пострадали, однако романтики не получилось.

По данным прокуратуры, владелец самолета не сообщил об инциденте в Росавиацию. В ходе проверки также было установлено, что на самолете имелись конструктивные изменения, не предусмотренные сертификатом летной годности и судовой документацией.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Транспортная прокуратура также направила в суд иск о запрете эксплуатации самолета до получения сертификата летной годности.