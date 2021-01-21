В Приэльбрусье вновь открыли горнолыжные трассы

На курорте "Эльбрус" вновь заработали горнолыжные трассы и канатные дороги, которые ранее закрыли из-за повышенной лавинной опасности в регионе.

Как сообщили в АО "Курорт Эльбрус", пока остается закрытой лишь одна трасса.

- Все трассы Эльбруса открыты, кроме самой новой ЕР-27 "Гара-Баши" - "Мир". Видимость на трассах неограниченная, - отметили в пресс-службе курорта.

Туристов также предупредили, что катание вне официальных трасс может быть опасно для жизни. Кроме того, на курорте сохраняется масочный режим.

Ранее трассы в Приэльбрусье закрыли после экстренного предупреждения ГУ МЧС Кабардино-Балкарии о повышенной лавиноопасности.