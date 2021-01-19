Горнолыжные трассы в Приэльбрусье закрыли из-за лавинной опасности

На курорте "Эльбрус" 19 января временно прекратили работу канатные дороги, а горнолыжные трассы закрыты из-за повышенной опасности схода лавин. Как сообщили в пресс-службе АО "Курорт Эльбрус", которая занимается эксплуатацией подъемников, дальнейший режим работы объекта уточнят позже.

- 19 января курорт Эльбрус закрыт для посещения в связи с повышенным риском схода лавин и неблагоприятными погодными условиями. Сохраняется объявленный ранее запрет на передвижение по лесным тропам и нахождение около горных склонов, - отметили в пресс-службе.

Экстренное предупреждение по лавиноопасности объявило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии утром 18 января. По данным спасателей, вероятность возникновения ЧС в горах республики выше 2000 метров сохранится до 24 января.

Как сообщалось ранее, 18 января в КБР принудительно спустили три лавины со склонов гор Чегет и Иткол-Баши, а также с пика Терскол. Всего на территории КБР зарегистрированы 132 лавиноопасных очага, за всеми ведется наблюдение.

Вчера лавина сошла на людей в Домбае в Карачаево-Черкессии. Как стало известно, пострадали восемь человек, один погиб. Предварительно, причиной схода лавины стал принудительный спуск другой, в нескольких сотнях метров.