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18.01.2021 15:09
Рубрика: Происшествия

В Приэльбрусье принудительно спустили с гор три лавины

Текст: Михаил Сухарев
Зенитные орудия обстреливают склоны горы в Кабардино-Балкарии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по КБР Зенитные орудия обстреливают склоны горы в Кабардино-Балкарии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по КБР
Зенитные орудия обстреливают склоны горы в Кабардино-Балкарии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по КБР

Эльбрусский военизированный противолавинный отряд 18 января принудительно спустил с гор три лавины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, специалисты с помощью прицельного огня из 100-мм зенитных орудий КС-19 спровоцировали сход лавин со склонов гор Чегет и Иткол-Баши, а также с пика Терскол.

Фото: РИА Новости
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- Активное воздействие производилось по 13 лавиноопасным очагам, израсходовано 17 изделий. Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан, поляны "Азау", "Чегет" и "Большие нарзаны". Контроль за толщиной снежного покрова на лавиноопасных участках осуществляется с двух метеостанций, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Всего на территории КБР зарегистрированы 132 лавиноопасных очага, за всеми ведется наблюдение. ГУ МЧС региона утром в понедельник объявило экстренное предупреждение по лавиноопасности на всю неделю. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, лавины могут сойти в горах республики на высоте от 2000 метров над уровнем моря.

Как сообщалось ранее, 16 января на горе Чегет под лавиной погиб лыжник из Подмосковья. Мужчина выехал за пределы маркированной трассы и спровоцировал сход лавины. Также 14 января после обильных снегопадов в горах КБР на курорте Эльбрус временно приостановили работу канатных дорог и закрыли трассы для катания.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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