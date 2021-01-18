В Приэльбрусье принудительно спустили с гор три лавины

Эльбрусский военизированный противолавинный отряд 18 января принудительно спустил с гор три лавины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, специалисты с помощью прицельного огня из 100-мм зенитных орудий КС-19 спровоцировали сход лавин со склонов гор Чегет и Иткол-Баши, а также с пика Терскол.

- Активное воздействие производилось по 13 лавиноопасным очагам, израсходовано 17 изделий. Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан, поляны "Азау", "Чегет" и "Большие нарзаны". Контроль за толщиной снежного покрова на лавиноопасных участках осуществляется с двух метеостанций, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Всего на территории КБР зарегистрированы 132 лавиноопасных очага, за всеми ведется наблюдение. ГУ МЧС региона утром в понедельник объявило экстренное предупреждение по лавиноопасности на всю неделю. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, лавины могут сойти в горах республики на высоте от 2000 метров над уровнем моря.

Как сообщалось ранее, 16 января на горе Чегет под лавиной погиб лыжник из Подмосковья. Мужчина выехал за пределы маркированной трассы и спровоцировал сход лавины. Также 14 января после обильных снегопадов в горах КБР на курорте Эльбрус временно приостановили работу канатных дорог и закрыли трассы для катания.