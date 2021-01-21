В День снятия блокады в Петербурге прозвучит Ленинградская симфония

В День снятия блокады Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" исполнит Симфонию № 7 ("Ленинградская") Дмитрия Шостаковича.

Памятный вечер состоится 27 января в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

- Так сложилось в январе 2021 года, что это единственное исполнение знакового для города произведения, - рассказал художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Таврический" Михаил Голиков. - Традиционно многие коллективы исполняли в январские дни Симфонию № 7, но в этом году петербуржцы смогут услышать ее только в нашем исполнении.

Напомним, композитор завершил работу над Седьмой симфонией в декабре 1941 года, и ее премьера состоялась в осажденном Ленинграде. Поэтому для всего мира эта музыка стала символом мужества ленинградцев, их несгибаемой воли к победе.

- Сегодня многие знают, что частично симфония писалась еще до войны, но то, каким духом пронизана эта музыка, то, какое значение имело ее исполнение в осажденном городе в Ленинградской филармонии изможденным оркестром под управлением Карла Элиасберга - это событие невозможно никак и никакими историческими анализами перечеркнуть, - отмечает Михаил Голиков, художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра.