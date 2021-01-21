На Кубани театральный сезон откроют премьерами

В Краснодарском крае сегодня возобновили работу в привычном режиме более тысячи культурно-досуговых учреждений, в их числе 13 государственных и муниципальных театральных площадок. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев. О том, какие перемены ждут зрителей в новом долгожданном театральном сезоне, рассказала сегодня гендиректор КМТО "Премьера" Тина Лысова на брифинге, посвященном открытию творческих центров и ДК краевого центра.

Двери открывают Краснодарский Молодежный театр, Новый театр кукол и Муниципальный концертный зал. Исключение составит Дворец искусств "Премьера", который пока не сможет принимать зрителей, так как все шоу-программы и детские спектакли на сцене проходят с большим количеством участников - артистами балета, музыкантами и солистами. В зал будут пускать лишь 15 процентов от общей вместимости зрителей, поэтому в фойе и при рассадке посетителям помогут сотрудники учреждения, пересаживаться нельзя. Вкусить "театральных" бутербродов с колбасой или красной икрой тоже не получится - буфеты будут по-прежнему недоступны.

- К моменту введения ограничительных мер было продано 6,8 тысячи билетов и сейчас мы должны отдать долг нашим зрителям, которые так и не попали на спектакли из-за пандемии, - говорит гендиректор КМТО "Премьера" Тина Лысова. - А учитывая минимальную наполняемость зала, нам необходимо отработать не 65 представлений, а 219, и мы готовы это сделать. Будем давать по два концерта в день, и в связи с этим посещение возможно лишь при бронировании мест по телефону. Продажи билетов на предстоящие программы остановлены.

В эту вынужденную "культурную" паузу, растянувшуюся на десять месяцев, творческие коллективы продолжали репетировать, вели интернет-трансляции на официальных страницах в соцсетях и радовали публику премьерами. Так, Молодежный театр выпустил спектакль "Новый перевод" - это первая в России постановка по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила. Осуществили ее два корифея - режиссер лауреат Госпремии РФ Григорий Дитятковский и художник-лауреат "Золотой маски" Эмиль Капелюш. Так что соскучившегося по живой игре артистов зрителя есть чем удивить. Новый театр кукол поставил "Ночь перед Рождеством" и "Маугли", а 30 января уже представит сказку "Дюймовочка. Возвращение".

Краснодарский академический театр драмы открывает свой 101-й сезон сразу двумя премьерами: трагикомедией "Горгоны" и спектаклем-вербатим "Аритмия человечности. Хроники пандемии в истории болезни одного отделения". В основу последней легли подлинные события из жизни врачей кардиологического отделения № 2 краснодарской больницы скорой помощи - весной прошлого года они первыми столкнулись с коварной болезнью лицом к лицу. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте учреждения, однако ввиду ограничений театр вынужден продавать лучшие места по более высокой цене.

Также сегодня начали действовать клубы и кружки в Домах Культуры. Ограничения коснулись лишь творческих коллективов людей старшего поколения (65+), которые пока не смогут собираться вместе. Все посетители должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра между зрителями и масочный режим.

Кстати

Кубанский казачий хор объявил о возобновлении концертной деятельности. Первое выступление после долгого перерыва пройдет в этот четверг, 21 января. Всего на неделе состоится шесть концертов, все они будут посвящены новогодней святочной тематике. Выступления пройдут с соблюдением обязательных требований Роспотребнадзора, в том числе социальной дистанции и масочного режима.