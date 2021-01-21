На Кубани вынесли приговор матери, истязавшей шестилетнего сына

В Приморском районном суде Новороссийска 33-летнюю местную жительницу приговорили к реальному сроку за то, что она пять лет истязала своего маленького ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Как ранее писала "РГ", 15 апреля 2020 года местные полицейские, приехав по вызову соседей о затоплении жилья, в одной из квартир обнаружили шестилетнего мальчика с телесными повреждениями, причем его матери дома не было.

Ребенок долгое время находился в закрытой квартире один, а до этого два дня мать его избивала.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, тогда мальчика забрали у матери Валентины Гусейновой и госпитализировали в детское хирургическое отделение больницы, где оказали медицинскую помощь.

Установлено, что с июля 2015 года по апрель 2020-го женщина регулярно избивала и кусала сына за непослушание, не занималась его воспитанием, не поддерживала санитарно-гигиеническую обстановку в жилище, а также не принимала мер для выявления у него заболеваний и лечения. Таким образом, ее действия повлекли задержку в личностном и речевом развитии ребенка.

Во время судебного процесса подсудимая находилась под домашним арестом. В своем последнем слове она раскаялась в содеянном и попросила суд не лишать ее свободы.

В результате суд назначил обвиняемой срок три года один месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимая взята под стражу в зале суда.

Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Также прокуратура Кубани внесла представления главе Новороссийска, начальнику УМВД России по городу и министру здравоохранения Краснодарского края. По результатам рассмотрения актов виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Семья несовершеннолетнего поставлена на учет в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Приморского внутригородского района Новороссийска. Кроме того, в суд подано исковое заявление о лишении обвиняемой родительских прав. Оно будет рассмотрен отдельно после вступления приговора в законную силу.