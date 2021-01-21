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21.01.2021 13:50
Рубрика: Происшествия

В Крыму арестован участковый, присвоивший квартиру ветерана

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Городской суд Ялты арестовал старшего участкового уполномоченного отдела полиции № 3 "Массандровский" УМВД РФ, уличенного в мошенничестве с квартирой ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по РК и Севастополю.

Фото: Владимир Аносов
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Полицейский вошел в доверие к 89-летней ветерану Великой Отечественной и начал навещать ее якобы для оказания помощи. Но позже благодаря оформленной у нотариуса генеральной доверенности на право распоряжения квартиры участковый вместе с сообщниками организовал преступную схему для переоформления недвижимости в свою собственность. Интересно, что ни доверенность на квартиру, ни договор пожизненной ренты пострадавшая не подписывала, но ее подпись была каким-то образом удостоверена нотариусом.

- С мая по июнь 2020 года подозреваемый предоставил в ялтинское подразделение Госкомрегистра заведомо фиктивный договор пожизненного содержания пожилой женщины, а также иные документы для регистрации перехода права на недвижимое имущество, - уточнили в пресс-службе ГСУ. - На основании поддельных документов квартира на улице Карла Маркса перешла во владение участкового.

Преступную схему выявили оперативники регионального УФСБ России и службы собственной безопасности крымского МВД России. Ущерб ветерану оценивается в сумму не менее семи миллионов рублей. Ему инкриминируют часть 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере, повлекшем лишение права ветерана на собственную квартиру". Суд арестовал подозреваемого, а следователи сейчас выявляют всех участников преступной схемы.

- Жизни и здоровью пожилой женщины ничего не угрожает. В рамках следствия будут принятые все необходимые меры для восстановления жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны, - заверили в СК.

По одной из версий, эпизод с квартирой ветерана - далеко не единственный в криминальной деятельности преступной группы. У следствия есть основания полагать, что жилья лишились еще несколько одиноких пенсионеров Ялты, которые стали жертвами группы мошенников.

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