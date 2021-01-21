Завод "Кургандормаш", где собирают дорожно-строительную и коммунальную технику, ставит рекорды: только на участке сборки малогабаритных коммунальных машин УКМ-2500 производительность выросла за полгода почти на 300 процентов. Благодаря нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости" и другие предприятия в стране получают ощутимую поддержку.

Сергей Кисленко, первый заместитель гендиректора курганского завода, рассказывает: не случайно новый опыт опробовали на участке изготовления малой техники (такие машины еще называют мини-пылесосами для уборки скверов, тротуаров, дорожек). На рынке растет спрос на отечественную технику, а курганские коммунальные машины - перспективная с точки зрения импортозамещения. Помогали специалисты Федерального центра компетенции. Благодаря им заводчане и нашли в организации труда много пробелов, которые в текучке не замечали. Например, на предприятии "хромает" логистика. В сборочном цехе долго приходилось ждать комплектующие. Чтобы не простаивать, специалисты сами нередко искали детали, отвлекаясь от сборки. Рабочая группа предложила организовать спецучасток для сборки машин и перераспределить обязанности сотрудников. Так на участке сборки появились комплектовщики, что сэкономило время, а разработка и изготовление оснастки позволила сократить ожидание на 38 часов. И так по всей цепочке. "За полгода реализации проекта мы стали собирать больше машин, - говорит Сергей Кисленко. - И это все без увеличения мощностей, больших вложений. Исключительно за счет улучшения планирования, логистики".

Заводчане нашли в организации труда много пробелов, которые в текучке не замечали

Пермский край участвует в нацпроекте с 2018 года. За это время количество предприятий-участников стало больше в четыре раза. Один из примеров в сфере транспорта и логистики - предприятие "ПермГорЭлектроТранс". В результате реализации пилотного проекта при поддержке Регионального центра компетенций при ремонте трамваев удалось сократить время в два раза. При этом уровень зарплаты сотрудников предприятия вырос. "Была проработана система планирования, - пояснил директор предприятия Александр Дербенев. - Мы внедрили равномерное распределение трамваев по ремонтным бригадам, что позволило выровнять загрузку сотрудников. На примере участка техобслуживания заработали технологии бережливого производства, которые позволили сократить время производства на 13 процентов.