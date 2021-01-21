Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.01.2021 21:55
Рубрика: Российский автопром

Пылесос на тротуаре

Автопредприятия увеличивают производительность и создают рабочие места
Текст: Валентина Пичурина (Курган) , Алексей Трапезников (Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 12 (8363)
Завод "Кургандормаш", где собирают дорожно-строительную и коммунальную технику, ставит рекорды: только на участке сборки малогабаритных коммунальных машин УКМ-2500 производительность выросла за полгода почти на 300 процентов. Благодаря нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости" и другие предприятия в стране получают ощутимую поддержку.
Спрос на отечественную коммунальную технику становится больше. Фото: Антон Колобашкин Спрос на отечественную коммунальную технику становится больше. Фото: Антон Колобашкин
Спрос на отечественную коммунальную технику становится больше. Фото: Антон Колобашкин

Сергей Кисленко, первый заместитель гендиректора курганского завода, рассказывает: не случайно новый опыт опробовали на участке изготовления малой техники (такие машины еще называют мини-пылесосами для уборки скверов, тротуаров, дорожек). На рынке растет спрос на отечественную технику, а курганские коммунальные машины - перспективная с точки зрения импортозамещения. Помогали специалисты Федерального центра компетенции. Благодаря им заводчане и нашли в организации труда много пробелов, которые в текучке не замечали. Например, на предприятии "хромает" логистика. В сборочном цехе долго приходилось ждать комплектующие. Чтобы не простаивать, специалисты сами нередко искали детали, отвлекаясь от сборки. Рабочая группа предложила организовать спецучасток для сборки машин и перераспределить обязанности сотрудников. Так на участке сборки появились комплектовщики, что сэкономило время, а разработка и изготовление оснастки позволила сократить ожидание на 38 часов. И так по всей цепочке. "За полгода реализации проекта мы стали собирать больше машин, - говорит Сергей Кисленко. - И это все без увеличения мощностей, больших вложений. Исключительно за счет улучшения планирования, логистики".

Заводчане нашли в организации труда много пробелов, которые в текучке не замечали

Пермский край участвует в нацпроекте с 2018 года. За это время количество предприятий-участников стало больше в четыре раза. Один из примеров в сфере транспорта и логистики - предприятие "ПермГорЭлектроТранс". В результате реализации пилотного проекта при поддержке Регионального центра компетенций при ремонте трамваев удалось сократить время в два раза. При этом уровень зарплаты сотрудников предприятия вырос. "Была проработана система планирования, - пояснил директор предприятия Александр Дербенев. - Мы внедрили равномерное распределение трамваев по ремонтным бригадам, что позволило выровнять загрузку сотрудников. На примере участка техобслуживания заработали технологии бережливого производства, которые позволили сократить время производства на 13 процентов.

Иркутская область продолжит покупать лесопожарную технику в 2021 году