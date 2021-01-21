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21.01.2021 19:16
Рубрика: Экономика

Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 10 копеек

Текст: Сергей Тихонов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 11 по 18 января 2021 выросли на 10 копеек до 46,22 рублей за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 5 копеек до 48,89 рублей за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92 за указанный период повысилась на 10 копеек до - 43,56 рублей за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 9 копеек - 47,33 рублей за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 11 копеек - 54,01 рублей за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 59 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Кызыле - на 2,9%, Магадане - на 1,2% и Красноярске - на 1,0%. Снижение цен на бензин произошло в Краснодаре - на 0,2%. В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,4%, Санкт-Петербурге - на 0,1%.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 0,6%, бензин марки АИ-95 - на 0,6%, а бензин АИ-98 - на 0,8%. Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,2%.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 11 по 17 января снизилось на 3%, а выпуск дизельного топлива вырос на 0,3%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3% и 1,2% соответственно.

Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин

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