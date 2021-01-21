Сенатор предложила наказывать тех, кто переводит деньги трэш-стримерам

Лица, которые переводят деньги авторам трэш-стримов, поощряют создание такого контента и должны нести ответственность, считает сенатор Ольга Ковитиди.

"Будет правильным привлечение к ответственности лиц, которые путем перечисления трэш-стримерам денежных средств склоняют, поощряют их к совершению противоправных действий при проведении интернет-трансляций", - сказала она в четверг на заседании комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

"Следует также принять меры к запрету перевода денежных средств блогерам - треш-стримерам, путем внесения изменений в действующее законодательство или принятия специального закона, предусмотрев за это ответственность", - заявила сенатор. Эти и другие предложения обсудит рабочая группа, которая займется в Совфеде законодательным регулированием этого сегмента интернета.

Ранее в ходе заседания комиссии ее председатель Алексей Пушков предложил дополнить ст. 282 УК РФ пунктом, согласно которому трэш-стримеры в случае совершения преступлений в ходе своих трансляций могут понести наказание до шести лет лишения свободы.