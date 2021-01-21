Тедеско не передумал уходить из "Спартака" после окончания сезона

Главный тренер московского "Спартака" ответил на вопрос о том, изменил ли он свое решение покинуть клуб после окончания сезона, о котором заявил после поражения от "Зенита".

Тедеско заявил, что не передумал уходить из клуба. "Потому что я не меняю своих решений, если принял их", - цитирует его "Спорт-Экспресс".

При этом тренер не исключил, что в будущем будет счастлив вернуться в клуб, если ему поступит такое предложение.

"Я люблю клуб, людей и город, наслаждаюсь каждой минутой в "Спартаке". Сейчас обстоятельства очень непростые. Когда я начал свою работу в клубе 1,5 года назад, мир был совсем другим. Мы с семьей строили планы относительно их визитов ко мне и проживания в Москве по несколько недель, а то и месяцев. И теперь все это стало невозможным. Или по крайней мере, не так легко осуществимым, - сказал Тедеско.