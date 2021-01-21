Tesla, берегись: GM и Microsoft объединили усилия для создания беспилотников

Концерн General Motors и мировой лидер на рынке программного обеспечения Microsoft вступили в стратегическое партнерство для совместной работы над экосистемой беспилотных автомобилей проекта Cruise и предложения их на рынке в качестве службы такси.

Вся программная часть проекта беспилотников Cruise будет реализована на базе облачной платформы Azure от Microsoft.

Удобнее, безопаснее и доступнее - таких приоритетов пообещали придерживаться партнеры при предложении нового продукта на рынке.

Кроме того, Microsoft станет предпочтительным провайдером облачной платформы для обмена данными, их хранения и реализации систем искусственного интеллекта и машинного обучения для General Motors в целом.

Cruise - дочернее предприятие General Motors, занимающееся исследованиями, проектированием и реализацией продуктов в области новой мобильности на основе высокопроизводительных систем передачи данных - электромобилей, беспилотников, систем общественного транспорта.