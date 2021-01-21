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21.01.2021 21:25
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили призывы Европарламента блокировать "Северный поток - 2"

Текст: Татьяна Замахина

Резолюция Европарламента с призывами блокировать строительство газопровода "Северный поток 2" из-за ареста блогера Алексея Навального является попыткой давления на российское правосудие, однако на деле это "выстрел вхолостую". Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Фото: Thijs ter Haar / flickr.com
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Европарламент в принятой сегодня резолюции призвал Совет ЕС ввести санкции против российского бизнеса и ближайшего окружения президента России - в частности, заморозить их активы в Евросоюзе, ввести запрет на поездки во входящие в него страны. Это должно коснуться и родственников таких лиц. Кроме того, парламентарии призвали немедленно остановить реализацию проекта "Северный поток - 2".

Это форма вмешательства и давления на правосудие, заявил Слуцкий журналистам. Он заметил, что тон резолюции полностью игнорирует логику правовых действий.

- Мы уже не удивляемся антироссийской ангажированности и предсказуемости европарламентариев, - отметил глава комитета. - Их позиция - звено в цепи большой провокации, где западные стратеги играют Навальным как пешкой.

При этом Слуцкий напомнил, что подобные резолюции носят рекомендательный характер. Цель таких решений - "поддержание русофобского фона по отвлечению внимания от проблем с состоянием демократических свобод в собственных странах".

- И судя по высказываниям канцлера ФРГ Ангелы Меркель, никто не собирается бежать и останавливать из-за Навального "Северный поток - 2", - добавил политик. - Так что выстрел, как всегда, громкий, но вхолостую.

Слуцкий также отметил, что принятая резолюция является ярким примером двойных стандартов, к осуждению которых накануне призывала Госдума в специальном заявлении.

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