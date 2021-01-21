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21.01.2021 14:24
Рубрика: Власть

В МВД не исключают попыток "раскачать ситуацию" в Москве по примеру Беларуси и Киргизии

Текст: Иван Петров

Согласно прогнозам МВД России, в текущем году в стране, в том числе в столице, не исключены попытки "раскачать ситуацию". Об этом на расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве в четверг рассказал первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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По его словам, анализ происходящих событий, в том числе на территории ближнего зарубежья, позволяет спрогнозировать определенную напряженность в общественно-политическом плане, в том числе в столице России​​​. "Много появляется интересантов из-за рубежа, из политических партий, квазиполитиков, которые своей деятельностью пытаются раскачать ситуацию в нашей стране в год важного политического цикла: большого количества выборов - в Госдуму и по субъектам", - отметил первый замглавы МВД России.

По словам Горового, на примере апробированных технологий в Беларуси и Киргизии нельзя исключать возможного аналогичного раскачивания ситуации и в нашей стране. Он заявил, что российским полицейским предстоит проанализировать работу коллег за рубежом в схожих ситуациях и события, происходившие в Москве летом 2019 года.

Кроме того, первый замминистра внутренних дел сообщил, что полиция станет привлекать к ответственности за призывы к выходу на незаконные акции 23 января. "Территориальные подразделения МВД России по субъектам готовятся к охране общественного порядка в случае проведения мероприятий в субботу", - сказал Горовой, напомнив, что на эту дату некоторые "квазиполитики объявили несанкционированные мероприятия по всей стране".

До самого же этого мероприятия, по словам Горового, необходимо привлечь к административной ответственности всех, кто призывает к участию в них, причем, как очно, так и в интернете или путем рассылки писем. Он уточнил, что соответствующее постановление Пленума Верховного суда позволяет полицейским это сделать.

Напомним, чуть ранее Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам, на которых публикуются призывы участвовать в незаконных акциях 23 января.

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