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21.01.2021 17:25
Рубрика: ПДД

В России вернут запрет на эксплуатацию транспорта

Текст: Владимир Баршев
Неисправным автомобилям будут запрещать эксплуатацию. Для этого станут приостанавливать действие диагностической карты. Впрочем, у автомобилиста будет трое суток, чтобы добраться до места, отремонтировать машину и пройти внеочередной техосмотр.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Если последнее не будет сделано, а машина попадется на дороге в руки инспектору спустя трое суток с момента запрета эксплуатации, будет задержано свидетельство о регистрации транспортного средства. Соответствующие положения содержатся в проекте поправок в законы о безопасности дорожного движения и о техосмотре, которые одобрила рабочая группа по "регуляторной гильотине". После одобрения этой рабочей группой правительство направит законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Фото: AP
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Запрещать эксплуатацию будут в соответствии с перечнем неисправностей и условий. В него, кстати, тоже вносятся изменения, но другим документом. В частности, будет запрещена эксплуатация автомобилей зимой на летних шинах, а летом на шипованных.

Напомним, с ноября 2014 года у нас из Кодекса об административных правонарушениях ушел запрет на эксплуатацию транспорта. До этого он выражался в задержании регистрационных знаков автомобиля. Но знаки снимать запретили, поскольку без них не могли работать комплексы фотовидеофиксации. А значит, и бессмысленным стал запрет эксплуатации. Тем не менее контроль за техническим состоянием машин на дорогах как-то должен осуществляться. Ведь те, кто едет на летних шинах по гололеду, создают реальную угрозу окружающим. Да и встретить ночью машину, у которой не горят фары, - то еще удовольствие.

Кстати, новым законопроектом предусмотрено, что запрет эксплуатации не накладывается, если неисправность можно устранить на месте. Например, поменять лампочку в фаре.

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости
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Но если уж ликвидировать на месте поломку нельзя, например, неработающий дворник со стороны водителя, то придется пройти внеочередной техосмотр. При этом на такой диагностике будет проверяться только то, что послужило причиной запрета эксплуатации. Правда, проводиться он будет за отдельную плату. Информация о проведении внеочередного техосмотра тут же будет внесена в информационную систему ЕАИСТО. Как только она туда добавится, запрет на эксплуатацию автоматически снимается.

В общем, как только закон будет принят, водителям на машинах с неисправностями будет грозить не только штраф 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП, но и запрет эксплуатации с внеочередным техосмотром.

#ПДД