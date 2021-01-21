Треш-стримы стали заметной частью интернет-потребления и "вызывают растущее число вопросов", заявил вчера председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на специальных слушаниях, посвященных этой проблеме. Впрочем, вопросы имеются не ко всем эфирам. Есть комедийные, "дурашливые" стримы, которые у законодателей беспокойства не вызывают. Бороться будут с публикациями, которые содержат: элементы насилия и/или унижения человеческого достоинства; предпосылки для совершения преступления; потенциал для нанесения ущерба здоровью и жизни человека.
Только за последние три месяца, напомнил Пушков, вышло четыре стрима со смертельным исходом. Самый резонансный - из подмосковного Раменского, в ходе которого в прямом эфире погибла девушка. Это жуткое видео посмотрели 20 млн человек. Кроме того, по Сети гуляют многочисленные стримы, где людей закапывают живьем в могилы, обливают зеленкой, заставляют есть испорченные продукты и так далее.
Чтобы пресечь распространение подобного контента, сенаторы предлагают подумать над расширением содержания статьи 282 Уголовного кодекса РФ и дополнить ее пунктом 3 следующего содержания: "Действия, содержащие унижение человеческого достоинства с применением или с угрозой применения насилия, физических издевательств, оскорблений и других форм хулиганского поведения, умаляющего достоинства личности, совершенные публично с использованием сети Интернет в режиме реального времени или видеозаписи с целью извлечения материальной и иной (наращивание популярности) выгоды". Наказанием за это деяние могут стать штрафы от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы на срок от двух до пяти лет, а также тюремное заключение на срок от трех до шести лет. "Это предварительное предложение, которое должно послужить основой для дальнейшего обсуждения", - подчеркнул Алексей Пушков.
В Роскомнадзоре идею поддержали. "Мне кажется, что надо начинать с того, чтобы установить ответственность вплоть до уголовной к тем лицам, которые организуют или формируют такой треш-контент, треш-стрим", - заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.
Это остудит головы других желающих заниматься такими противоправными действиями", - полагает он. Кроме того, необходимо снизить аудиторию подобного контента и оперативно пресекать его распространение, добавил Субботин.
Сенатор Ольга Ковитиди считает, что наказывать надо и тех, кто финансирует треш-стримы. "Будет правильным привлечение к ответственности лиц, которые путем перечисления треш-стримерам денежных средств склоняют, поощряют их к совершению противоправных действий при проведении интернет-трансляций", - сказала она на заседании комиссии. "Следует также принять меры к запрету перевода денежных средств блогерам - треш-стримерам путем внесения изменений в действующее законодательство или принятия специального закона, предусмотрев за это ответственность", - добавила сенатор. Кроме того, она предложила включить понятие "треш-стрим" в статью15.1 закона о защите информации как основание для включения в реестр сведений, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.
Действовать надо поэтапно, заявил Алексей Пушков, отвечая на вопрос "Российской газеты". "Сначала мы должны вычленить категорию треш-стримов, которые будут подвержены запрету, это первое. Второе - мы должны запретить их и ввести систему наказаний за их проведение и таким образом ограничить эту зону - и распространения, и зону потребления", - заявил сенатор. Он также сказал, что не видит препятствий для принятия законодательных норм, предписывающих интернет-платформам фильтровать подобный контент по аналогии с другими запрещенными законом публикациями, например, экстремистского характера. "Запрет, фильтрация и наказание для тех, кто нарушает запрет. Вот это я сейчас считаю самым важным", - сказал Пушков.
Если после принятия этих мер останутся "патологические, интересующиеся садистской тематикой группы, готовые финансировать такого рода треш-стримы", сенаторы подумают и о денежной стороне дела, сказал парламентарий. Перекрытие финансовых потоков по принципу блокировки банковских переводов на экстремистские цели - сложная процедура, отметил Пушков. "Не уверен, что она сработает с треш-стримами, но мы проработаем этот вопрос с Росфинмониторингом", - добавил он.
Для выработки конкретных законодательных предложений в Совете Федерации создается рабочая группа из числа сенаторов и представителей профильных ведомств. Ее заседание состоится в ближайшее время, сообщил Алексей Пушков.
Только запрещать - бить по хвостам
Анна Портнова, главный внештатный психиатр департамента здравоохранения г. Москвы, руководитель отдела неотложной психиатрии ФГУ "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского":
- Ничего нового не происходит. Насилие - часть природы человека, а получение острых ощущений от него характерно для незрелых людей. В их среде, особенно в подростковой среде, чтобы добиваться уважения позитивом, нужны усилия и таланты. Проще съесть гусеницу, напиться в хлам, избить кого-то. Эту модель поведения незрелых людей и предлагают стримы. Те же, кто посылает на них деньги, не смогли заниматься рискованными видами спорта или иной деятельностью, связанной с рисками. Они наблюдают за чужой агрессией и рисками и получают позитивное переживание. Но не каждый может просчитать последствия поступка, когда драйв преобладает над разумом. У незрелых людей это норма.
Как с этим бороться? Ситуация парадоксальна: запреты вызывают интерес. Не случайно запрещена антиреклама наркотиков. Их запрет вызывает обратную реакцию - интерес. Поэтому вместо табу на стримы, если они не связаны с уголовными преступлениями, нужны разумные альтернативы, - зарабатывания в интернете, тем, кто не склонен к киберспорту. Если ограничиться только системой законодательных репрессий и запретов, - стримеры пойдут бить друг друга в подвалы. Там будут делать ставки. Нужен иной - позитивный контент, который вызывает азарт и желание победить. Только запрещать - бить по хвостам. Но и издавать методички для стримеров бесполезно. Они их не читают. К проблеме нужен цифровой подход. С учетом вызовов времени.
Подготовил Владимир Емельяненко
Стримное зрелище
Как выяснило следствие, стример получал за эфиры деньги от заказчиков. Многие работники этого, скажем так, жанра даже выставляют на экранах свои расценки: "выписать лося" (удар по голове) - 700 рублей, распылить в лицо перцовый баллончик - 1000 рублей, выпить полбутылки водки - от 3000 рублей и т.п. И люди-зрители платят за жесткость в прямом эфире. А смерть - это тоже товар?
Проблема треш-стримов в первую очередь этическая, считает координатор центра безопасного интернета Урван Парфентьев.
Он сравнивает происходящее в Сети с клоунскими антрепризами варьете и цирках в конце XIX - начале ХХ века. Тогда сценки с унижением собирали большую аудиторию. Но цирк - все-таки искусство, и унижение клоуна на арене условное, а не прямое действие.
- Когда мы видим, как на улице избивают человека, сообщаем в полицию, в случае с треш-стримами человек не знает, куда обращаться, - говорит социолог ВЦИОМ Кирилл Родин. - Это вызов текущего этапа цифровизации.
Цифровые площадки (тот же Reeflay, например, выкладывал свои стримы на YouTube) вполне могут уточнить свои правила, чтобы пресечь использование их сервисов для подобных целей, считает Урван Парфентьев. Но выявление такого рода видео в режиме реального времени и автоматическими средствами, по его мнению, сложно представить.
Члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека считают, что для отслеживания треш-стримов (и вообще всех типов стримов) надо расширять полномочия Роскомнадзора и создавать киберполицию, прописывая для нее новые правила и наделяя новыми компетенциями. И чтобы при этом не только исполнитель, но и заказчик треш-стримов начал понимать, что, как спонсор прямых трансляций унижения другого человека, он - соучастник преступления.
Проверенной и хорошей практики правового регулирования проблемы треш-стриминга нет. И похоже, что применяя к новым практикам старые правовые акты, мы нескоро справимся с проблемой. Поэтому нужны поправки в закон. Они неизбежны. Об этом говорят и данные соцопросов. По данным ВЦИОМ, 70 процентов россиян считают имеющееся законодательное регулирование "цифрового" пространства недостаточным для гарантии соблюдения их прав и безопасности.
Google не за треш, но оштрафован
Правда, не за недопустимый с моральной точки зрения контент, а за то, что Google не запрашивал предварительного согласия посетителей до того, как в их компьютерах "оседали" так называемые онлайн-треккеры (они же cookies), позволяющие отлеживать поведение людей. Компания также не смогла предоставить информацию о своих намерениях в плане использования собранных данных.
Если в течение трех месяцев корпорация не представит требуемые сведения и не внесет поправки в свою работу, то ей будут ежедневно выписывать дополнительный штраф в 100 тысяч евро. Что же касается мер, которые во Франции готовы использовать против оскорбительного, унизительного контента, размещаемого в интернете, то здесь были сделаны вполне серьезные шаги в правильном направлении. Речь идет о принятом в мае прошлого года законе "Авиа" (это фамилия дамы - депутата Национального собрания его предложившей). Этот документ так и называется "Закон по борьбе с разжиганием ненависти в интернете".
Справедливости ради отметим, что в тексте отсутствует упоминание треш-стриминга, что и понятно. Ведь информационные технологии и, как следствие, их бессовестное, даже преступное использование развиваются с такой скоростью, что законодателям крайне сложно за всем этим успевать.
Так вот, этот декрет, а он проникнут духом ранее принятого в Германии аналогичного закона NetzDG, но имеет более широкую сферу применения, обязывает онлайн-платформы в течение 24 часов с момента подачи жалобы удалять контент - будь-то речевые посты, фотографии, видеоролики, в которых смакуется насилие, разжигается ненависть по тем или иным причинам, таким как расизм, экстремизм, издевательства по гендерному или возрастному признакам, состояние здоровья людей. Думается, что и треш-стриминг рано или поздно будет включен в эту позорную линейку. Контроль за исполнением закона осуществляется Высшим советом по аудиовизуальным средствам.
За отказ от сотрудничества, в том числе за невыдачу данных об авторах незаконного контента, назначается штраф до 250 тысяч евро.
Если в установленные сроки материалы не удаляются, то сумма может вырасти до 1, 25 миллиона евро. В случае повторяющихся отказов или нарушений требований закона соцсети, мессенджеры и другие площадки могут лишиться четырех процентов годового оборота во всем мире.