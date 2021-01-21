Организация так называемых треш-стримов (от английского trash - мусор) вскоре может стать уголовным преступлением, виновным будут грозить крупные штрафы и лишение свободы на срок до шести лет. Ответственность за распространение такого контента может быть возложена и на интернет-площадки, которые не захотят фильтровать содержимое и закрывать доступ к жутким видео.

Треш-стримы стали заметной частью интернет-потребления и "вызывают растущее число вопросов", заявил вчера председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на специальных слушаниях, посвященных этой проблеме. Впрочем, вопросы имеются не ко всем эфирам. Есть комедийные, "дурашливые" стримы, которые у законодателей беспокойства не вызывают. Бороться будут с публикациями, которые содержат: элементы насилия и/или унижения человеческого достоинства; предпосылки для совершения преступления; потенциал для нанесения ущерба здоровью и жизни человека.

Только за последние три месяца, напомнил Пушков, вышло четыре стрима со смертельным исходом. Самый резонансный - из подмосковного Раменского, в ходе которого в прямом эфире погибла девушка. Это жуткое видео посмотрели 20 млн человек. Кроме того, по Сети гуляют многочисленные стримы, где людей закапывают живьем в могилы, обливают зеленкой, заставляют есть испорченные продукты и так далее.

Только за последние три месяца вышло четыре стрима со смертельным исходом

Чтобы пресечь распространение подобного контента, сенаторы предлагают подумать над расширением содержания статьи 282 Уголовного кодекса РФ и дополнить ее пунктом 3 следующего содержания: "Действия, содержащие унижение человеческого достоинства с применением или с угрозой применения насилия, физических издевательств, оскорблений и других форм хулиганского поведения, умаляющего достоинства личности, совершенные публично с использованием сети Интернет в режиме реального времени или видеозаписи с целью извлечения материальной и иной (наращивание популярности) выгоды". Наказанием за это деяние могут стать штрафы от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы на срок от двух до пяти лет, а также тюремное заключение на срок от трех до шести лет. "Это предварительное предложение, которое должно послужить основой для дальнейшего обсуждения", - подчеркнул Алексей Пушков.

В Роскомнадзоре идею поддержали. "Мне кажется, что надо начинать с того, чтобы установить ответственность вплоть до уголовной к тем лицам, которые организуют или формируют такой треш-контент, треш-стрим", - заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

Это остудит головы других желающих заниматься такими противоправными действиями", - полагает он. Кроме того, необходимо снизить аудиторию подобного контента и оперативно пресекать его распространение, добавил Субботин.

Надо начинать с того, чтобы установить ответственность вплоть до уголовной к тем лицам, которые организуют или формируют такой треш-контент, треш-стрим

Сенатор Ольга Ковитиди считает, что наказывать надо и тех, кто финансирует треш-стримы. "Будет правильным привлечение к ответственности лиц, которые путем перечисления треш-стримерам денежных средств склоняют, поощряют их к совершению противоправных действий при проведении интернет-трансляций", - сказала она на заседании комиссии. "Следует также принять меры к запрету перевода денежных средств блогерам - треш-стримерам путем внесения изменений в действующее законодательство или принятия специального закона, предусмотрев за это ответственность", - добавила сенатор. Кроме того, она предложила включить понятие "треш-стрим" в статью15.1 закона о защите информации как основание для включения в реестр сведений, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено.

Необходимо снизить аудиторию такого рода контента и оперативно пресекать его распространение. Фото: Соцсети

Действовать надо поэтапно, заявил Алексей Пушков, отвечая на вопрос "Российской газеты". "Сначала мы должны вычленить категорию треш-стримов, которые будут подвержены запрету, это первое. Второе - мы должны запретить их и ввести систему наказаний за их проведение и таким образом ограничить эту зону - и распространения, и зону потребления", - заявил сенатор. Он также сказал, что не видит препятствий для принятия законодательных норм, предписывающих интернет-платформам фильтровать подобный контент по аналогии с другими запрещенными законом публикациями, например, экстремистского характера. "Запрет, фильтрация и наказание для тех, кто нарушает запрет. Вот это я сейчас считаю самым важным", - сказал Пушков.

Если после принятия этих мер останутся "патологические, интересующиеся садистской тематикой группы, готовые финансировать такого рода треш-стримы", сенаторы подумают и о денежной стороне дела, сказал парламентарий. Перекрытие финансовых потоков по принципу блокировки банковских переводов на экстремистские цели - сложная процедура, отметил Пушков. "Не уверен, что она сработает с треш-стримами, но мы проработаем этот вопрос с Росфинмониторингом", - добавил он.

Для выработки конкретных законодательных предложений в Совете Федерации создается рабочая группа из числа сенаторов и представителей профильных ведомств. Ее заседание состоится в ближайшее время, сообщил Алексей Пушков.

Комментарий

Только запрещать - бить по хвостам

Анна Портнова, главный внештатный психиатр департамента здравоохранения г. Москвы, руководитель отдела неотложной психиатрии ФГУ "Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского":

- Ничего нового не происходит. Насилие - часть природы человека, а получение острых ощущений от него характерно для незрелых людей. В их среде, особенно в подростковой среде, чтобы добиваться уважения позитивом, нужны усилия и таланты. Проще съесть гусеницу, напиться в хлам, избить кого-то. Эту модель поведения незрелых людей и предлагают стримы. Те же, кто посылает на них деньги, не смогли заниматься рискованными видами спорта или иной деятельностью, связанной с рисками. Они наблюдают за чужой агрессией и рисками и получают позитивное переживание. Но не каждый может просчитать последствия поступка, когда драйв преобладает над разумом. У незрелых людей это норма.

Как с этим бороться? Ситуация парадоксальна: запреты вызывают интерес. Не случайно запрещена антиреклама наркотиков. Их запрет вызывает обратную реакцию - интерес. Поэтому вместо табу на стримы, если они не связаны с уголовными преступлениями, нужны разумные альтернативы, - зарабатывания в интернете, тем, кто не склонен к киберспорту. Если ограничиться только системой законодательных репрессий и запретов, - стримеры пойдут бить друг друга в подвалы. Там будут делать ставки. Нужен иной - позитивный контент, который вызывает азарт и желание победить. Только запрещать - бить по хвостам. Но и издавать методички для стримеров бесполезно. Они их не читают. К проблеме нужен цифровой подход. С учетом вызовов времени.

Подготовил Владимир Емельяненко