В Совфеде предложили сажать треш-стримеров на срок до шести лет

Совет Федерации намерен предложить законодательные меры реагирования на так называемые треш-стримы вплоть до тюремного заключения на срок от трех до шести лет.

О том, какие именно трансляции могут стать наказуемым деянием, рассказал в четверг глава комиссии СФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Треш-стримы стали заметной частью интернет-потребления и "вызывают растущее число вопросов", отметил сенатор.

Впрочем, вопросы есть не ко всем эфирам, продолжил он. Есть комедийные, "дурашливые" стримы, которые у законодателей беспокойства не вызывают. Применять ограничительные меры предполагается к публикациям, которые содержат:

- элементы насилия;

- элементы унижения человеческого достоинства;

- предпосылки для совершения преступления;

- потенциал для нанесения ущерба здоровью и жизни человека.

Только за последние три месяца, напомнил Пушков, вышло четыре стрима со смертельным исходом. Самый резонансный - из подмосковного Раменского, в ходе которого в прямом эфире погибла девушка. Это жуткое видео посмотрели 20 млн человек, подчеркнул сенатор.

Кроме того, по Сети гуляют многочисленные стримы, где людей закапывают живьем в могилы, обливают зеленкой, заставляют есть испорченные продукты и так далее, добавил он.

Чтобы пресечь распространение подобного контента, сенаторы предлагают подумать над расширением содержания статьи 282 Уголовного кодекса РФ и дополнить ее пунктом 3 следующего содержания: "Действия, содержащие унижение человеческого достоинства с применением или с угрозой применения насилия, физических издевательств, оскорблений и других форм хулиганского поведения, умаляющего достоинства личности, совершенные публично с использованием сети Интернет в режима реального времени или видеозаписи с целью извлечения материальной и иной (наращивание популярности) выгоды".

Наказанием за это деяние могут стать штрафы от 300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы на срок от двух до пяти лет, а также тюремное заключение на срок от трех до шести лет.

"Это предварительное предложение, которое должно послужить основой для дальнейшего обсуждения", - подчеркнул Алексей Пушков.