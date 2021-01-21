Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.01.2021 08:00
Рубрика: Видео

Видео: карма настигла водителя, объезжавшего пробку по обочине

Текст: Вадим Давыденко

Объезжать медленно ползущую пробку - не только некрасиво по отношению к остальным законопослушным водителям, но и очень опасно. Мчась по узкому коридорчику между чужими машинами и отбойником, можно не успеть среагировать на внезапное препятствие впереди - забарахливший чей-то автомобиль или даже пост ГИБДД.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Поездку Tesla с заснувшим водителем сравнили с "Космической одиссеей"

Особенно опасно мчать по обочине, когда она на полметра занесена снегом, где-то обледеневшим, а где-то растаявшим до состояния густой кашицы. Как поведут себя правые колеса на таком покрытии - разве ж угадаешь?

Все эти факторы, плюс плохое освещение, стали причиной ДТП, в которое попал очередной торопыга-водитель. Объезжая пробку по заснеженной обочине, он не удержал руль, и его машина резко съехала в кювет. К счастью, неглубоко, не настолько, чтобы авария угрожала жизни и здоровью находившихся в салоне людей. Но достаточно для того, чтобы в следующий раз, выбирая между "ехать медленно и безопасно" и "мчаться с нарушениями ПДД", сделать правильный выбор.

Видео: утопил спорткар, пытаясь крутить "пончики" по льду
#видео #авто