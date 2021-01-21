Видео: карма настигла водителя, объезжавшего пробку по обочине

Объезжать медленно ползущую пробку - не только некрасиво по отношению к остальным законопослушным водителям, но и очень опасно. Мчась по узкому коридорчику между чужими машинами и отбойником, можно не успеть среагировать на внезапное препятствие впереди - забарахливший чей-то автомобиль или даже пост ГИБДД.

Особенно опасно мчать по обочине, когда она на полметра занесена снегом, где-то обледеневшим, а где-то растаявшим до состояния густой кашицы. Как поведут себя правые колеса на таком покрытии - разве ж угадаешь?

Все эти факторы, плюс плохое освещение, стали причиной ДТП, в которое попал очередной торопыга-водитель. Объезжая пробку по заснеженной обочине, он не удержал руль, и его машина резко съехала в кювет. К счастью, неглубоко, не настолько, чтобы авария угрожала жизни и здоровью находившихся в салоне людей. Но достаточно для того, чтобы в следующий раз, выбирая между "ехать медленно и безопасно" и "мчаться с нарушениями ПДД", сделать правильный выбор.